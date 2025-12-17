科法所教授羅承宗嗆藍白「成課堂笑話」：翁曉玲砍什麼薪水！

即時中心／温芸萱報導

行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下憲政首例，並獲得總統賴清德力挺。但藍委翁曉玲竟稱「總統、閣揆拿錢不做事」，要嚴審2人薪資預算。對此，高雄科大科法所羅承宗教授今（17）日反擊，藍白侵擾行政權，又阻礙大法官運作，行政院採不副署、不公布手段乃「山窮水盡」。羅教授批翁曉玲，立院連預算排審都未做，「妳好意思喊」，諷刺「今天不上班的不是總統，而是妳」。

行政院長卓榮泰日前宣布，不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。對此，高雄科技大學科法所教授羅承宗受訪指出，問題其實不僅僅是這一次的《財劃法》，而是從去年起，藍白在立法上出現一連串過度恣意的現象。羅教授分析，藍白一方面侵擾行政權，另一方面又讓大法官無法運作，形成制度困境。

快新聞／嗆爆立法院！教授談「不副署」：別再成課堂笑話

行政院長卓榮泰日前宣布，不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。（圖／民視新聞資料照）

羅承宗說明，總統賴清德的談話透露，這次問題不只是單一法案，而是整體操作過程出現偏差。他提到，賴總統希望在野黨能「冷靜下來」，停止劍走偏鋒的作法。除了財劃法外，包括年金改革案、軍人及警察調薪案，甚至在審議中的立委除罪化、黨產條例法救國團排除等法案，都存在爭議。

對於行政院採取不副署、不公布的手段，羅承宗形容是「山窮水盡」的局面。他指出，藍白立委在覆議、釋憲等程序上不願積極配合，甚至在大法官人事上多次杯葛，使行政部門在走投無路的情況下，只能以不背書的方式表達立場。他認為，這對藍白而言是一種警示，也顯示行政與立法間的溝通缺口亟待修復。

羅教授也針對藍委翁曉玲批評總統「拿錢不做事、瀆職」，揚言將嚴審總統、閣揆薪資預算一事發表意見。他指出，憲法規定中央總預算需在三個月前送審，預算法則要求四個月前送審，但明年的中央總預算早在今年八月就已送到立法院，卻至今尚未排審。他直言，「擺爛到現在連排審都還沒審，妳還好意思講要嚴審預算？」，羅教授痛批「今天不上班的不是總統，而是你翁曉玲」。

最後，羅承宗幽默地表示，這些立法院的荒謬現象，常成為他課堂上的案例素材，「希望不要再讓我們有這麼多課堂笑話，讓我們訕笑」。

