科研品牌「CEmax」打造深保養哲學，攜手國泰醫研專利研發滲透技術讓養肌更簡單！

▲CEmax全系列產品

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】CEmax以「深保養哲學」為核心，摒除多餘的流程與成分負擔，回歸純粹本質，邀請每一位使用者放下腳步，以慢為快，將每一滴保養緩緩滲入肌膚與心靈展開一場深度對話，喚醒身心靈的自然平衡。不僅堅持純淨理念，保養成分更攜手國泰醫研團隊，專注於高效滲透與科研有效性，採用專利M-EE晶萃煥妍科技，運用微晶萃封存技術，將高效成分 CEmax 與玻尿酸等深層導入，直達肌底，溫和而確實地修護，喚回肌膚原有的清澈、穩定與自然。更選用無色系瓶器包裝，加上溫潤的手感，自然地融入生活，沉靜陪伴每一次對話時刻。

▲CEmax傳明酸美白晶萃

國泰醫研團隊首次與保養品牌合作，提供專利技術「M-EE晶萃煥妍科技」，以晶球包覆成分概念，打造微晶萃(Microscale-Encapsulated Essence)質地，用與細胞膜相似結構完整封存維他命C與維他命E，藉由塗抹的動作與肌膚溫度，將關鍵成分層層滲透至肌膚底層，再逐步釋放，讓每一滴保養精華都被真正吸收，建立高穩定、高效能、高吸收的三大保養特點，達到有感生活。

CEmax首波上市，率先聚焦保養最根本的兩大訴求—深層保濕與溫和美白，以最適合每一個人的肌膚為基礎，建立完整但簡約的保養程序，讓養肌更簡單。

保濕系列由經典的保濕成分—玻尿酸領銜，加上來自阿爾卑斯山的有機蝴蝶花萃取與多重修護成分：神經醯胺、維他命B5等，從自然生機和科技中找尋改善膚況的關鍵，強化肌膚屏障與結構，做好肌膚溫潤保持。

▲CEmax玻尿酸保濕修護潔顏凝露

CEmax玻尿酸保濕修護潔顏凝露中更含有14種天然胺基酸，溫和洗淨髒污殘妝，調理膚況，洗完不緊繃、不乾澀，清潔、水潤同步呵護。

美白系列則是結合了衛福部認可且大眾所熟知的傳明酸與高穩定的α熊果素，雙料搭配，再加上雪絨花的修護效果，讓肌膚處於穩定狀態，減少刺激、改善膚色不均、不反黑，打擊任何黑的可能性，回歸清透感。

雙款面膜嚴選日本藍晶天絲布膜，輕薄貼合加上10倍高效載液力，溫柔包覆臉部每一吋肌膚，讓每一滴精華液皆能穩定滲透。

▲CEmax 雙面膜

CEmax傳明酸美白面膜以三重亮膚因子—傳明酸、α熊果素、菸鹼醯胺(維他命B3)，深度調理膚況，全方位阻黑，提亮膚色。

CEmax玻尿酸保濕面膜則含有三重神經醯胺，層層維護肌膚屏障，加強持水力，達到真正膚況穩定。

CEmax深信肌膚的狀態，反映著心靈。練習沉澱、以慢為快，由內而外放下負擔。更能從中發現自己的單純美好，與CEmax，一起無聲療癒，擁抱自己的自然與純粹。如此簡單，如此深入，如此純粹，如此好看…

販售通路CEmax品牌官網https://cemaxbeauty.commomo購物網籌備中Shopee賣場https://shopee.tw/cemaxbeauty小樹購https://lihi.cc/vnL10