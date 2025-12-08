科研、奢石與美學 醫美集團創辦人阮丞輝：打造亞洲皮膚管理新標準
（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】露琺意醫美集團全球營運總部於台中七期正式啟用，成為亞洲皮膚管理與保養品科研的重要里程碑。創辦人阮丞輝（Dr. Aaron）分享他如何以「奢石空間、美學細節、科研保養品與精準服務體驗」打造露琺意的高端品牌價值，並將台灣皮膚管理推向國際舞台。
露琺意七期總部最受關注的亮點之一，是以大面積採用的透光奢石（Translucent Luxury Stone），非單純的奢華裝修，而是品牌精神的具體呈現。阮丞輝表示「透光奢石，不是用來炫耀，而是我對品質的態度—甚至接近苛求。」
阮丞輝分享，透光奢石的三大特性，與露琺意的核心理念完美呼應。透光就像是科研透明與真實效果，透光奢石在光線下能展現天然紋理，象徵露琺意堅持的科研標準，成分透明符合PIF、效果能被科學驗證、臨床數據能反饋至研發（Clinic-to-Lab）。其次，天然紋理＝每個人的皮膚都獨一無二，透光奢石的紋理無法複製，象徵露琺意的服務精神，每一張臉、每一個皮膚問題，都需要個別分析與量身管理，而不是模板化流程。另外，結構穩定也像露琺意的長期品牌承諾，奢石耐久、堅固、不易變形，對應品牌「改善皮膚不是一次，而是一生陪伴」的長期承諾。
阮丞輝期待客人走進露琺意的那一刻，就感受到被用心款待的皮膚管理體驗，這就是露琺意打造高端服務的起點。打造可被驗證的皮膚管理系統，高端不是包裝，而是科學能不能負責。阮丞輝分享自己曾是非常嚴重的痘痘肌膚，所以知道沒有科研就沒有真正有效的保養。讓皮膚變好，也讓人生變亮，這是露琺意存在的意義，也是對每一位客人的承諾。
露琺意從台中五權五街起家，17 年來已跨越13 個國家、全球 200 多個合作據點、旗下品牌包括LuVaii臉部皮膚管理、BeautyAgent頭皮管理、與日本羅蘭合作的RBL身體皮膚管理，打造完整皮膚管理系統，讓台灣的皮膚管理實力被世界看到。
