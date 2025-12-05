科管學會年會 產官學研齊聚

科技管理學會舉行新任院士授證典禮

▲科技管理學會舉行新任院士授證典禮

「二O二五中華民國科技管理學會年會暨論文研討會」於十二月四日至五日在國立清華大學盛大舉行，吸引超過四百位來自產業、政府、學術與研究機構的關鍵人士參與。年會期間除頒發科技管理領域最高榮譽的個人獎與團體獎外，同步舉行新任院士授證典禮。賴清德總統亦特別致賀電，肯定科技管理學會長期推動國際鏈結、跨域整合與科技治理，為臺灣建立更具競爭力與韌性的產業基礎。

今年年會以「科技賦能、人本共榮」為主題，議程聚焦AI、半導體、ICT國際化與全球科技局勢變動，呈現科技管理在當前產業轉型浪潮中的核心角色。科技管理學會理事長彭裕民表示，臺灣正處於全球科技鏈的戰略節點，面對競合關係快速重組，科技不僅是推動產業升級的技術引擎，更是支撐永續治理與社會發展的重要力量。他強調唯有促成產學深度合作、加速創新生態系成熟，臺灣才能在國際科技競局中持續強化自主性與影響力。

清華大學科技管理學院院長彭心儀五日指出，科技管理研究正邁向以場域驗證、跨域協作與科技倫理並重的新階段。清華大學將持續以台積館為核心基地整合資源，深化科技管理的研究厚度，並透過年會促成產業界、學術界與青年人才之間的知識交流，使科技管理研究能在更廣泛的社會場景中展現價值。