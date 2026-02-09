科索沃前總統塔其戰爭罪受審 國內掀起獨立歷史定位激辯

科索沃前總統塔其(Hashim Thaci)及多名科索沃解放軍(KLA)高層在荷蘭海牙接受戰爭罪審判，案件本週進入結案陳詞階段，卻在國內引發激烈爭論與政治反彈。

法新社報導，塔其與另外3名科索沃解放軍高層被控在1998至1999年與塞爾維亞衝突期間，涉及謀殺、酷刑與非法拘禁等戰爭罪與危害人類罪，4人均否認指控。對許多科索沃民眾而言，這場審判不只是針對個人，而是被視為對整個獨立運動與民族英雄的審判。

國際關係學者艾米尼(Donika Emini)指出，科索沃解放軍長期被塑造成解放象徵，法院的審理挑戰了既有的歷史敘事，引發社會不滿。反對者批評，未承認科索沃獨立的塞爾維亞向法庭提供證據，顯示程序可能存有偏見。

雖然科索沃特別法庭由國會設立，並隸屬其司法體系，但設於海牙且由國際法官組成，以保護證人安全，反而加深國內反彈。首都普里斯汀納(Pristina)近期出現支持被告的動員行動，示威遊行選在獨立紀念日前後舉行。

學者表示，無論最終判決為何，這起案件都將對科索沃的國家認同與國際形象產生深遠影響。