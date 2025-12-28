科索沃國會選舉登場 力圖結束長達一年政治僵局

（中央社普里斯汀納28日綜合外電報導）科索沃今天舉行國會選舉，總理庫提（Albin Kurti）和他領導的左派民族主義政黨「自決黨」（Vetevendosje）力爭取得多數席次，以終結已持續一年的政治僵局。

路透社報導，科索沃的政治僵局已使得國會運作停擺，導致國際資金延宕。

這次投票是歐洲最年輕國家科索沃今年第2次舉行國會選舉。今年2月，庫提領導的「自決黨」未能取得多數席次。數月來聯合組閣談判失敗，促使總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於11月解散國會並宣布提前舉行選舉。

若無法成功組建政府並重新啟動國會運作，危機將在關鍵時刻持續延燒：國會議員必須在明年4月選出新總統，並批准總額10億歐元的歐洲聯盟（EU）與世界銀行（World Bank）貸款協議，而這些貸款協議在未來數月內即將失效。

反對黨拒絕與庫提共組政府，批評他處理與西方盟友關係的方式，以及他在族群對立北部地區所採取的政策；科索沃北部有許多塞爾維亞裔居民。庫提則將政治僵局歸咎於反對派。

為了爭取選民支持，庫提承諾為公部門員工每年增加一個月薪資、每年投入10億歐元進行資本投資，並成立新的檢察單位以打擊組織犯罪。反對黨同樣將改善民生水準作為競選重點。

由於科索沃不公布民調結果，選舉結果充滿不確定性。許多選民表示對政治感到失望。

投票於上午7時（台灣時間下午2時）開始，晚上7時結束。出口民調預計在投票結束後不久公布。（編譯：嚴思祺）1141228