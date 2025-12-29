科索沃執政黨贏得過半選票！有望結束長達1年的政治僵局

科索沃總理庫提（Albin Kurti）。（圖／達志／美聯社）

科索沃民族主義總理庫提（Albin Kurti）所屬的執政黨，在28日的選舉中贏得超過半數的選票，結束了歷時1年的政治僵局。這場僵局已癱瘓國會運作，並延宕關鍵的國際資金到位。

據《路透社》報導，這是該巴爾幹半島小國今年的第2次選舉。2月，庫提領導的科索沃阿爾巴尼亞族政黨「自決運動」（Vetevendosje）未能取得國會過半席次。隨後數月的組閣談判屢屢失敗，促使科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）於11月解散國會並宣布提前大選。

在當地時間28日晚上7點關閉投票所後，該國已完成87%的開票作業，庫提的政黨以50.2%的得票率領先。然而根據結果，投票率僅為45%。分析人士指出，目前難以預測庫提是否能在不結盟的情況下單獨組成政府，因為要在120席的國民議會中取得執政所需的61席，仍存在不確定性。

科索沃民主研究所（Kosovo Democratic Institute）智庫成員克里耶齊烏（Ismet Kryeziu）表示，結果尚未塵埃落定，他不認為庫提能完全單獨組閣，但若與小型政黨組成輕量級聯盟，執政將相對容易。克里耶齊烏指出，庫提只需要從阿爾巴尼亞族或少數族群政黨中取得少量支持，即可成立新內閣。

該國的2大主要反對黨：科索沃民主黨（Partia Demokratike e Kosovës）與科索沃民主聯盟（Lidhja Demokratike e Kosovës）的得票率分別為20.7%與14%。

出口民調公布後，庫提在1段影片聲明中表示，公民的意志如今已反映在投票箱中，維護這項意志對選舉程序的合法性與可信度至關重要。

如果再次無法組成政府並重啟國會運作，將使危機在關鍵時刻進一步延宕。國會議員必須在4月選出新總統，並批准總額10億歐元的歐盟（European Union）與世界銀行（World Bank）貸款協議，而這些協議將在未來數月內到期。

科索沃的反對黨拒絕與庫提共同執政，批評他處理與西方盟友關係的方式，以及他對科索沃北部族群分裂地區的政策。該地區居住著大量塞爾維亞族少數人口。庫提則將政治僵局歸咎於反對派。

為了爭取選民支持，庫提承諾為公部門員工每年額外發放1個月薪資、每年投入10億歐元的資本建設投資，並成立新的檢察單位以打擊有組織犯罪。反對黨同樣聚焦於改善民生水準，這也是選民最關心的議題之一。

58歲選民卡拉卡希（Rexhep Karakashi）在首都普里斯汀納（Pristina）向《路透社》表示，他們希望下一屆政府能創造條件，讓年輕人願意留下來，而不是選擇離開這個國家。

科索沃未公布官方民調數據，但《路透社》在投票前所見的一些民調結果顯示庫提暫時領先。有些選民則表示，他們並不期待選舉能帶來重大改變。

例如醫師克拉希奇（Edi Krasiqi）便指出，無論是庫提勝選還是反對派獲勝，都不會帶來太多喜悅，因為這個國家需要的是徹底的變革，而他並不認為這樣的改變即將到來。

在普里斯汀納完成投票後，庫提呼籲民眾踴躍投票，並表示較高的投票率將有助於提升國會的正當性。一旦選舉結果確定，他們將竭盡所能，盡快組成國會並推動新政府上任。

科索沃於2008年在美國及歐盟的支持下宣布自塞爾維亞（Serbia）獨立，其中包括北約（NATO）在科索沃戰爭期間，未經聯合國授權於1999年轟炸塞爾維亞主導的南斯拉夫聯邦共和國。

儘管獲得國際社會支持，這個人口約160萬的國家仍長期面臨貧窮、不穩定與有組織犯罪問題。庫提於2021年開始的執政任期，是普里斯汀納政府首次完成完整任期。

2023年，科索沃與塞爾維亞的緊張關係再度升高，促使歐盟對科索沃實施制裁。歐盟本月表示，在北部市鎮選出塞爾維亞族市長後，將解除相關制裁，但這些措施可能已使科索沃付出數億歐元的經濟代價。

