科索沃採購「鷹眼」榴砲 加強火力支援彈性

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Defense Industry Europe」報導，巴爾幹半島國家科索沃於12月中旬與美國通用汽車集團（AM General）簽約，採購「鷹眼」105公厘車載榴砲，未來可望發揚輕便部署與火力支援彈性，提升科索沃部隊地面作戰效能。

美國通用汽車集團是在16日宣布，已與科索沃國防部簽署為期3年的合約，將循「直接商業銷售」（DCS）模式，出售未公開數量的「鷹眼」105公厘車載榴砲，合約還包括相關周邊配備、培訓與後勤維保項目，以及救護、指管等其他衍生車型。後續則可望於2年內交付首批量產車型。

報導指出，「鷹眼」是在悍馬車後部平臺上安裝105公厘榴彈砲，採用模組化設計與「軟制退科技」技術，搭配車體前後安裝的液壓駐鋤，將砲架重量與後座力分別減少約50%和70%；其擁有180度水平射界與高達72度的最大仰角，最大射程可達19.5公里，並具備每分鐘8發最大射速，且能在90秒內完成部署、射擊和撤離，在緊急狀況下只需2名砲組員即可操作；可望在提供機動支援火力同時，降低敵軍反砲兵雷達與偵測手段等威脅。

此前，「鷹眼」曾於2024年4月送往烏克蘭前線進行測試，驗證先進自動化技術與即時火力支援能力，如今科索沃部隊則成為首個正式採購用戶，將有助提升該國防衛能量。

「鷹眼」具備優異支援火力與快速部署特性，可望提升科索沃防衛能量。（取自通用汽車集團網站）

美國通用汽車集團與科索沃國防部簽署為期3年的合約，採購「鷹眼」105公厘車載榴砲。（取自通用汽車集團網站）