科索沃總理庫提承諾，選後迅速組建新政府。

科索沃總理庫提表示，在他所屬的自決黨於最新國會大選中取得亮眼成績後，將會迅速組建新政府，可望結束一年來的政治僵局。（戚海倫報導）

路透社報導，科索沃總理庫提承諾，國會大選後迅速組建新政府，可能結束已經讓國會癱瘓，並且延誤重要國際資金的一年政治僵局。這場選舉是科索沃今年第二度舉行國會選舉。先前二月份的投票，庫提的政黨雖然得票領先，但沒能取得多數席次，導致幾個月來，聯盟談判失敗，最終總統奧斯曼尼在上個月解散國會，並且宣布提前舉行新的選舉。

在點算99%的選票後，這次選舉庫提領導的自決黨，以大約49.3%的得票率領先，他在記者會中說，一旦選舉結果正式確認，我們應當盡快組成國會並且立即成立新政府，他強調，我們沒有時間可以浪費，必須盡快一起向前邁進。

分析人士認為，庫提還是可能需要和其他政黨結盟，才能在國會120個席次中，取得至少61席的多數，以正式掌握政府組建權。而如果再次無法組成政府並且重啟國會，將導致危機延長。國會議員必須在明年4月選出新總統，並且批准總值10億歐元（超過369億台幣）的歐盟和世界銀行貸款協議，而這些貸款協議在未來幾個月內將會失效。