科索沃開始接收美國遣返移民 引發政治與人權關注

科索沃總理庫提(Albin Kurti)11日晚間宣布，科索沃已開始接收美國遣返的移民，首批一至兩人已經抵達。這項安排正值庫提面臨國內政治困境，以及與美國政府關係緊張之際。

根據今年6月雙方達成的協議，科索沃同意暫時接收最多50名由美國拘留的移民。隨著美國加強打擊非法移民，科索沃成為越來越多接收美國遣返人員的第三國之一。

科索沃政府表示，此舉是為了表達對美國長期支持的感謝。自2008年脫離塞爾維亞獨立以來，美國一直是科索沃的重要盟友，科索沃社會普遍親美，首都街頭可見美國國旗，並有多條道路以美國前總統命名。

廣告 廣告

不過，庫提與華府關係近期出現裂痕。美國批評其政府對塞爾維亞裔少數族群的政策，並指控其影響科索沃政治穩定。庫提雖在今年2月成功連任，但未能順利組閣，科索沃將於12月28日再次舉行選舉。

除了科索沃外，史瓦帝尼、迦納、盧安達及南蘇丹等國，近月來也接收美國遣返人員。此外，科索沃也批准與丹麥一項價值2.35億美元的協議，將接收在丹麥定罪的外國囚犯，讓他們在科索沃服刑。

隨著庇護申請遭拒人數增加，西方國家愈來愈將巴爾幹地區視為安置移民的潛在去向。歐盟於8日剛通過新政策，允許成員國將庇護遭拒的移民送往被視為「安全」的第三國，但人權團體警告，相關作法恐違反「歐洲人權公約」。(編輯：楊翎)