科達建築請名校CEO站台 推北市近10年低總價小豪宅

選在房市最冷時逆勢推案，賴建程認為，房市景氣要買重劃區，不景氣的時候就要買在蛋黃區，一旦房價回暖，才會最先獲利。

在新北市已有占一席之地的科達建築，不畏房市寒冬，今年進軍北市大巨蛋商圈，將在11月中推出百億大案「杜拜藝術館」。

科達建築董事長賴建程一直以為年輕人蓋房為自許，此次首次在北市推案。他強調，此案九成房型總價都在3千萬以下，是台北市近10年來首見。

科達大巨蛋百億危老指標案「杜拜藝術館」今（10/30）日以「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」為題舉辦記者會，會中宣布將於11月中開案。

賴建程邀請了逾70位朋友參加記者會及首波賞屋，包括台灣松下營造董事長田中一彥、中興電工董事長江馥年、能率集團董事長董俊毅、寬頻房訊總裁游世一、秀泰影城董事長廖偉銘、友嘉集團執行董事朱姵瑩、台聚集團董事吳洪霆、晶鑽生醫集團董事長賴柏如、天剛資訊董事長張申曄、藝人炎亞綸、等為建案站台熱身，顯見科達建築董座賴建程政商人脈強大。

賴建程邀請了逾70位朋友參加記者會及杜拜藝術館首波賞屋。

記者會現場以世界名校國旗及校徽布置，並邀請多位世界名校畢業的名人。科達建築董事長賴建程解釋，「這個區域附近有很多客群都是全球百大名校畢業，因此才以這個為發想舉辦『全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會』。」

「杜拜藝術館」將是台北第一個以寶格麗珊瑚造型打造的建築，賴建程說：「我一直在想，臺北市我們要做什麼樣的東西才能夠讓大家記憶深刻，我想要幫我們這個年紀，30、40歲的年輕人做一個不一樣的建築。」

他進一步說，在松山區這個區域附近，很多名人都是念過百大名校，也住過國外很多城市。「他們說，我之前是把台北市前10大豪宅蓋回新北市。那臺北市你要怎麼弄？他們就告訴我，應該把世界的建築蓋進臺北市。」

賴建程在考察過艾美、萬豪、喜來登及寶格麗這些世界知名酒店後，決定選定寶格麗，「因為全世界只有9座偉大城市有寶格麗酒店，包括杜拜、東京、米蘭、羅馬、巴黎等，其中又以杜拜的寶格麗酒店房價最貴。」

所以賴建程把寶格麗國際珊瑚建築概念帶進建案「杜拜藝術館」。有鑑於北市近年的豪宅多是百坪起跳，基地面積537坪，鄰八德路三段、光復北路交叉口的杜拜藝術館以小豪宅格局規劃。

全案總銷100億、可售約45億元，規劃2棟地上14、15層建築，共252戶住家，可售137戶住家+1店面、63平面車位，以15~16坪1房+1空間、18~22坪2房為主力產品。

杜拜藝術館每坪開價153萬元，9成房型總價都在3千萬元以下，早鳥享98折，目前已有百組客戶預約。

