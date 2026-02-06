科長霸凌下屬無視判決拒繳賠償金 竹市衛生局遭控縱容護航

新竹市衛生局有科長涉霸凌，且無視法院判決拒繳賠償金，衛生局挨批縱容護航霸凌行為。圖為衛生局社會處所在社福大樓。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有投訴者指稱衛生局內某科長在公務時間、公務機關內，多次以「豬頭」辱罵下屬，相關事實經法院判決確定，但市府與衛生局不但未依法再啟動職場霸凌調查與懲處程序，更放任該科長持續擔任其他科別科長，繼續執行涉及公權力、法定責任與專業判斷的公務職務。且因該科長拒不履行法院確定判決、拒繳賠償金，質疑是衛生局長官縱容與護航，批此情況已影響市府公務形象，更是高虹安市府縱容包庇所致。

竹市衛生局表示，尊重司法機關的裁判結果，對已確定的法院判決，都依相關法令配合辦理；針對法院依法核發的強制執行命令，已依規定履行第三人協助義務，並循相關法令程序辦理，確保司法程序順利進行。另相關事件業經公務人員保障暨培訓委員會審議在案，已依相關法令及程序辦理。

投訴者稱，此判決確定已逾1年，市府與衛生局不但未依法再啟動職場霸凌調查與懲處程序，更放任該科長持續擔任科長，如今，該科長拒不履行法院確定判決、拒繳賠償金，臺灣新竹地方法院已核發「強制執行命令」，直接對其薪資債權進行扣押移轉，透過第三人(新竹市衛生局)強制執行賠償。但衛生局都不聞不問，繼續霸凌的科長擔任重要職務，根本不是友善職場示範，更對公務員心理造成嚴重傷害。

衛生局則說明，由於該事件涉民事司法判決是兩造當事人間的私權爭執，其法律性質與行政管理機制有所不同，非屬衛生局職權範圍，予以尊重，亦不宜介入或評論。衛生局重視職場尊嚴與同仁工作權益，對任何形式的職場不當對待或言語暴力皆是零容忍，將強化職場霸凌防治，並提供申訴管道及辦教育訓練。

