科隆納宮巨幅壁毯 (圖)

衛福部食藥署宣布全面解禁日本福島5縣食品，外交部今天(22日)對此表示肯定，並重申這個決定有助台灣與日本關係的進一步發展，外交部同時強調，未來仍將秉持維護國人健康、科學依據等原則，配合食藥署與日方保持聯繫，持續守護國人的食品安全。台灣在日本311福島核災發生後禁止福島5縣食品進口，2022年開始陸續解禁；衛福部食藥署今年8月29日預告，將在60天內廢止「雙證管理」規定，回歸源頭管理及邊境管制；11月21日表示，預告期間未接獲反對意見，因此公告日本食品採取常態管理措施。 外交部對此表示肯定，食藥署這項決定有助台日關係進一步發展，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部今後也將秉持維護國人健康、兼顧國際標準，以及科學依據等原則，配合主管機關並與日方保持聯繫，持續為國民食安把關。』 外交部曾在9月下旬就主動對外說明，福島食品的禁令雖對台日貿易量影響有限，但因311對日本造成重大衝擊，因此日本政府也很重視食品輸台議題；外交部在處理時，一方面了解日本的困難，一方面也知道食藥署職責所在，所以這些年來一直配合食藥署，積極向日本國會議員及地方議員說明，不過幾乎所有訪台議員都仍渴望台灣能儘快解除禁令，所以

中央廣播電台 ・ 4 小時前