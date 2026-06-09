一秒入戲東京文化！化身歌舞伎、體驗相撲挑戰超有感

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

從歌舞伎到相撲挑戰，東京把文化變成可以親身參與的旅遊體驗。

到東京旅遊，不再只是走馬看花的觀光行程，而是能親身走進文化裡的沉浸式體驗。從歌舞伎到國技相撲，東京正以更互動、更貼近生活的方式，讓旅人一秒入戲，化身文化的一部分。

位在銀座的代表性舞台藝術地標「歌舞伎座」，不只是觀賞歌舞伎的劇場，更是讓觀光客深入理解日本傳統美學的重要入口。歌舞伎融合音樂、舞蹈與戲劇，透過誇張的身段、臉譜妝容與定格動作，呈現強烈的戲劇張力。

劇場設有「一幕見席」，觀眾可只觀賞其中一幕，讓初次接觸者也能輕鬆入門。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

對初次接觸者來說，歌舞伎座提供「一幕見席」，可以只看單一段落，不必擔心整場演出時間過長；同時也設有多語字幕服務，讓海外旅客能理解劇情。

廣告 廣告

專業歌舞伎演員親身示範，帶領觀眾近距離感受歌舞伎特有的身段與神韻。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

更進一步的亮點，是近年推出的互動體驗課程，觀眾不再只是坐著看戲，而是能由專業演員親自帶領，學習經典動作，像是「見得」的定格姿勢，體驗拍板聲效「附打」，甚至近距離觀察歌舞伎化妝「隈取」，真正從觀看變成參與。

附打體驗是透過敲擊特製木板發出清脆聲響，與演員的動作節奏產生共鳴，親自操作效果音，強化舞台臨場感與張力。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

另一個完全不同的文化場域，則在銀座的「THE SUMO LIVE RESTAURANT 日樂座 GINZA TOKYO」，將日本國技相撲轉化為結合餐飲與表演的沉浸式空間。在這裡，相撲不只是競技運動，而是一場融合會席料理、日本酒與舞台演出的文化體驗。

相撲力士激烈碰撞的「對戰」，充滿令人震懾的魄力。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

旅客入場後，先享用精緻會席料理，在安靜的氛圍中感受日本的款待文化。接著進入相撲表演環節，從力士暖身、規則解說到正式對戰，透過燈光、音效與大螢幕營造強烈臨場感，讓觀眾彷彿置身土俵之中。

看表演前，會先享用精緻的會席料理。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

最受歡迎的亮點是「相撲挑戰體驗」，觀眾有機會抽選上場，與力士近距離互動，在同一個土俵上感受力量與速度的震撼。此外，活動最後還能與力士合影留念，把這段獨特體驗化為旅途中最難忘的記憶。

與力士近距離接觸的難得機會，能留下深刻的旅行回憶。（東京觀光事務所臺灣辦事處供圖）

從歌舞伎座的傳統舞台，到日樂座的沉浸式相撲秀，東京正把文化從欣賞變成參與。對旅人來說，不只是觀光，而是一場真正走進日本文化的體驗之旅。

Info

歌舞伎座

體驗會場：東京都中央區銀座4-12-15

體驗行程之舉辦日程：

2026年6月17日（三）14：00

2026年7月7日（二）14：00、7月21日（二）14：00

THE SUMO LIVE RESTAURANT 日樂座 GINZA TOKYO

地址：東京都中央區銀座1-9-13

備註：每個月有幾次的休演日之外，幾乎每天皆有表演。



回到原文

更多鏡報報導

百萬人朝聖！日本秋田「大曲花火」18000發煙火＋無人機太夢幻

日本秋田男鹿限定！「生剝鬼」闖民宅怒吼嚇人、專抓懶惰小孩的民俗儀式太逼真

日本秋田必吃獵人料理「烤米棒」！鍋巴香氣逼人就像烤飯糰

獨家／吳鈴山學霸女兒「堅持考台大」背後原因藏洋蔥 考完試後一個月痛失「陪伴長大摯愛」