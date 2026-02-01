秒去咖哩漬！好市多「超強洗衣精」特價 使用者讚：香到爆

生活中心／倪譽瑋報導

美式賣場好市多不時會祭出商品優惠，日前會員發現一款洗衣精特價只到2月1日，從699元砍到559元，社群平台上許多人都評價該產品有力，自己也買了一瓶，PO文分享使用心得「真的蠻好洗的」。不少用過的人看到，紛紛點頭表示「洗淨力非常優」、「咖哩沾到衣服，直接丟洗衣機也洗得掉」；也有人認為該洗衣精味道超重「香到爆需減少用量」。

1月底時好市多會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，想趁調漲會員費時，趕快來把福利金用掉，看到來自歐洲的洗衣精正在特價，原價699元砍到559元，現省140元，時間只到2月1日，便買了兩瓶。

原PO指出，年前洗一堆床單、被單很需要洗衣精，上述那款在社群平台上被評為：洗得很乾淨，後續實際用過洗衣精後「覺得真的蠻好洗的」。

貼文引發討論，不少用過的人也點頭，「洗淨力非常優」、「我們家是常駐使用」、「有一次吃咖哩沾到衣服，但懶得用手先搓過，結果發現直接丟洗衣機也洗得掉」；也有人提出一些小缺點「這款洗衣精洗完的衣服，晾在室內沒曬太陽會臭，但有曬太陽的話就會是香的」、「除了香到爆需減少用量，其他沒問題」、「香到超臭」。

