「一秒心動禮物」排行榜：APM MONACO雪系飾品夢幻爆擊…這款小熊軟糖項鍊超可愛太犯規

聖誕節一到，浪漫得讓人忍不住想犒賞自己、或者偷偷為某個重要的人準備驚喜，而飾品絕對是送禮界的王牌—小巧、精緻、又自帶儀式感光環。無論是閃得像冬夜星空的珠寶、甜到讓人心融化的童趣小物，還是聖誕限定的夢幻設計，都能在拆禮物那一刻讓人心跳加速。

APMMONACO最新HIVER系列美到犯規！送禮自用都會愛上

今年的聖誕願望清單，APM MONACO HIVER 系列必須列第一名！把冬季仙境變成珠寶，每一件都是「可佩戴的冬日魔法」～

（圖／品牌提供）





HIVER 系列靈感直接來自冬天最迷人的瞬間：飄落的雪花、冰晶迷宮的折射光、滑冰鞋畫出的弧線、滑雪板劃過雪坡的軌跡、冰裂紋的冷感幾何線條，這些只有冬天才看得見的浪漫，被 APM MONACO 用珠寶語彙重新編織成一件件亮眼單品。

（圖／品牌提供）





戴上去的那一刻，就像把整個冬季的故事戴在身上，精緻又帶點俏皮、浪漫又帶點個性。風格介於優雅與時髦之間，氣質派、甜美派、酷帥派都能戴得好看，完全是「不挑人、不挑衣服、不挑場合」的送禮神單品。

（圖／品牌提供）

推薦單品：Flocons de NeigeNecklace／23,500元、Bracelet／8,300元、Ring／3,600元、Hoop Earrings／4,300元（圖／品牌提供）

推薦單品：Ice Adjustable Choker、Ice Hoop Earrings、Ice Bracelet／價格店洽（圖／品牌提供）





LesNéréides 聖誕飾品浪漫到犯規，少女心一次被擊中！

把聖誕甜蜜魔法直接做成飾品，LesNéréides讓你的耳畔、鎖骨、指尖都能閃著屬於冬天的小夢境。不論是在準備交換禮物、想找一件能讓心動指數飆升的聖誕驚喜，還是單純想犒賞今年辛苦又漂亮的自己，這系列真的會讓你一眼就被俘虜。

（圖／品牌提供）





《甜蜜童年》系列把童話故事戴上身，小熊軟糖與棒棒糖成為最暖心的聖誕魔法～靈感延伸自《糖果屋》故事精神，把童年的幸福味道全都變成可以戴的迷你珠寶：小熊軟糖耳環、棒棒糖戒指、草莓項鍊、櫻桃耳釘等等，每一件都萌到不像話，彷彿一走近就能聞到糖果香。直接大喊：今年最可愛的禮物就是它！

Les Néréides 甜蜜童年-奶油草莓耳環／6,700元、棒棒糖耳環／4,000元；櫻桃耳環／6,700元（圖／品牌提供）

Les Néréides 甜蜜童年-小熊軟糖與珍珠項鍊／5,800元；小熊軟糖與珍珠手鍊／4,400元（圖／品牌提供）





