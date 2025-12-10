一秒惹怒台灣人！網友「滷肉飯淋上1配料」引爆全網 上千人留言撻伐

生活中心／綜合報導

網友在滷肉飯上淋上煉乳引發熱議。（圖／翻攝自Threads @chen_g_7）

台灣平民美食「滷肉飯」名揚國際，其中台南版本的滷肉飯（肉燥飯）口味偏甜，深受大批饕客喜愛。不過近日有網友分享怪奇版的滷肉飯吃法，竟在滷肉飯上淋上煉乳，還強調「意外地好吃」，影片曝光後讓眾多網友崩潰，紛紛留言撻伐「我覺得貸款告你都不足以表達我的憤怒」、「帶著你的煉乳滷肉飯離開地球」。

網友在滷肉飯上豪邁淋上煉乳。（圖／翻攝自Threads @chen_g_7）

有網友在社群平台Threads上發文「我要再來跟各位宣導一下，雖然看起來很邪教，但真的蠻搭的」，同時附上一段影片，畫面可見一盒美味的滷肉飯放在桌上，突然出現一瓶煉乳，隨後在滷肉飯上豪邁淋上，煉乳瞬間覆蓋半碗飯。

影片曝光後立刻引發網友暴動，有人留言「有時候自己上網也是挺無助的」、「你跟這個西瓜拌飯一起離開地球」、「我覺得貸款告你都不足以表達我的憤怒」、「這已經不是創意了」、「我要找人弄你」、「我不相信台南人能接受…」。

不過也有不少網友分享自己的「暗黑清單」，包含蛋塔沾番茄醬、納豆拌滷肉飯及西瓜拌飯等，也有網友坦言，在炒飯上淋滿美乃滋和煉乳真的很可以。

