秒懂「倒閣」流程門檻！台灣憲政曾3度發動

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修正案，以強烈措辭說明立場，若立院認為行政院無法推動政務，可以依法行使權力，提出不信任案，願意承擔政治後果，憲政史上極為罕見的「倒閣」機制，再度浮上檯面。

📌什麼是倒閣？啟動條件門檻高

倒閣是《中華民國憲法增修條文》賦予立法院制衡行政權的手段，正式名稱是「對行政院長提出不信任案」。

目的：立法院藉此機制，表達對現任行政院長及其內閣團隊不信任，要求內閣下台。

啟動條件：必須由立法委員三分之一以上連署提出。

通過門檻： 經全體立法委員二分之一以上，也就是過半數同意，才能正式通過。

📌倒閣一旦成功，會發生什麼事？

如果立法院成功通過不信任案，並非行政院長下台就結束，而是會開啟兩種不同的憲政路徑。

第一種 內閣總辭（溫和）

行政院長可以主動請辭，內閣總辭，總統將重新任命新的行政院長，並籌組新內閣，立委席次不變，繼續運作，這是政治衝突相對和平的做法。

第二種 提請總統解散國會（激烈）

行政院長在不信任案通過後的十天內，可以提請總統解散立法院。一旦總統同意並發布解散令，將導致立委即刻解職，現任113席立委將失去職位；國會全面改選，必須在60天內重新舉行立法委員選舉，政局重新洗牌。

📌台灣憲政史上三次倒閣嘗試皆失敗

自憲法增修條文施行以來，台灣憲政史上從未有過不信任案成功通過的紀錄，立法院曾出現過三次實際表決的嘗試，最終皆以失敗告終。

第一次（1999年）：蕭萬長內閣時期（李登輝總統）由民進黨與新黨提出。

第二次（2012年）：陳冲內閣時期（馬英九總統）由民進黨與台聯黨提出。

第三次（2013年）：江宜樺內閣時期（馬英九總統）由民進黨與台聯黨提出。

台灣極少發生倒閣且未曾成功過，關鍵在於政治風險極高，對發動倒閣的立委而言，等同於拿自己的政治生涯當賭注。因此，朝野在政治對立時，通常會選擇釋憲、覆議或協商等手段，避免走上這條充滿不確定性的路線。卓榮泰主動拋出不信任案的選項，雖然是制度上的選擇，也將壓力拋回給立法院，當前行政與立法嚴重對峙，倒閣是否會從未成功，走到真正啟動解散國會，仍待觀察。

