秒懂AI生成式 中原大學美女教授胡筱薇教你如何讓AI現原形

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〔記者洪美秀／新竹報導〕每天看AI生成的影片及照片已出現認知混亂？讓中原大學美女教授胡筱薇教你破解AI迷思！新竹在地竹科廣播IC之音與胡筱薇合作的《大智若魚》Podcast，以資料科學、教育科技與人文關懷為基礎，拆解AI應用、AI教育與未來學習議題，想了解孩子都在看什麼AI，如何跟孩子聊AI，讓外型亮麗的胡筱薇用聲音幫父母與孩子搭起橋樑。

胡筱薇說，聲音擁有陪伴與引導的力量。她在《大智若魚》會陪大家看懂AI時代的變化，用數據理解未來，用有溫度的聲音帶大家理解科技，並降低AI知識理解門檻，讓科技教育更自然地進入家庭、校園與職場。

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胡筱薇提到，在《大智若魚》節目中，會有AI教育、親子學習、職場素養與科技人文相關內容，也會舉辦實體活動、企業培訓與跨界合作，期讓更多人解讀AI，讓普羅大眾具備理解AI、使用AI與面對未來的能力。

現任中原大學智慧運算與量子資訊學院主任的胡筱薇，人長得漂亮，每學期開課學生都秒殺，她長期投入大數據、人工智慧與量子資訊研究，且擅長用資料科學與教育視角協助大眾理解AI時代，推動科技教育，邀家長透過她的聲音來理解孩子的AI世界，讓親子有正向的交流與互動。

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