「一秒打盹」釀火海！曼谷男子打瞌睡撞翻車 收費站燒毀畫面曝
泰國曼谷一處高速公路收費站今晨發生嚴重交通事故。一輛小客車疑似因駕駛打瞌睡而失控翻覆，撞上收費站設施並起火燃燒，所幸駕駛僅受輕傷，事件未造成人員傷亡。
根據《Thaiger》及《KhaoSod》報導，這起事故發生於11月1日清晨4時49分，地點位於曼谷拉克西區（Laksi）內塔拉班肯（Talat Bang Khen）境內的烏塔帕蒙快速道路（Uttraphimuk，俗稱廊曼快速道路）往市區方向的「洽恩瓦塔那1號收費站」。當地警方接獲通報後，立即派遣維帕瓦底警察局（Vibhavadi Police Station）人員趕往現場，並聯繫救援單位與消防隊到場協助。
根據初步調查，一輛灰色本田客車（車牌為曼谷5 กน 1500）於第三收費車道發生翻車事故，四輪朝天，車體被烈火吞噬。消防人員花費約10分鐘成功撲滅火勢，但整輛車已經全毀，收費站的金屬指示牌遭撞倒，車道遮棚也遭受嚴重損壞。
車主是一名33歲男子，他向警方供稱，事發前剛在拉克西送完友人，準備駕車返回位於勝利紀念碑（Victory Monument）附近的住處。駕駛表示：「當車輛接近收費站時，我因為疲憊一時打瞌睡，車子偏向一旁撞上水泥護欄後翻車。我看到引擎開始冒火後立刻逃出車外。」
雖然事故驚險萬分，所幸駕駛僅受到輕微擦傷，無生命危險。警方已完成現場紀錄，並針對事故進行後續調查，包括收費站結構損害評估與可能的法律責任釐清。據報導，駕駛可能面臨過失毀損等相關指控。
事故一度造成維帕瓦底蘭實路（Vibhavadi Rangsit Road）往市區方向的交通短暫受阻，但在火勢撲滅及現場殘骸清除後，道路迅速恢復通行。當局也證實，當時收費站內並無工作人員受傷，無其他人員傷亡通報。
看更多 CTWANT 文章
阿公信用卡帳單12萬以為詐騙 回想真相「一舉動鑄成大錯」
老翁搭地鐵不甩讓座硬坐女乘客大腿 一臉猥瑣連旁人都氣炸：法治社會救了你
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
其他人也在看
超像！網紅瑞哥模仿川普走紅 抖音收穫百萬粉行銷重慶
超像！網紅瑞哥模仿川普走紅 抖音收穫百萬粉行銷重慶EBC東森新聞 ・ 9 小時前
假搜救真兇手！女子拒接60通電話慘遭殺害 「伯伯」竟是凶嫌
據《大河報》報導，熊姓男子與王女自2021年取得聯繫，雙方互動密切，但2023年5月後王女拒接電話，讓熊男疑心被封鎖、情緒失控。據警方調查，死者手機內與熊男有197通通話紀錄，僅5月就打了將近60通未接來電。最終在7月3日清晨，王女外出割草時與熊男相遇，當場遭其殺害，遺體...CTWANT ・ 9 小時前
發了狠！8月大嬰兒遭8歲女童「反覆重摔、踩踏」慘死 托兒所驚悚內幕曝光
摩洛哥近日發生一起令人心痛的死亡事件，一名僅8個月大的嬰兒在托兒所意外身亡，所方第一時間聲稱嬰兒「從高處不慎墜落」，緊急送醫仍不治，不過後續調閱監視器，發現竟是另一名8歲大的女童痛下毒手，而托兒所工作人員「1舉動」更是引起家長強烈不滿。鏡報 ・ 13 小時前
英保護區大貓三兄弟健檢 老虎、雲豹、獵豹排隊CT掃描
英國肯特郡（Kent）「大型貓科動物保護區」（Big Cat Sanctuary），近日為園內三隻大貓首度請來行動式電腦斷層CT掃描設備，進行全身健檢。包括西伯利亞虎Luca、雲豹Django與獵豹Mo，大貓們被施以吹箭全身麻醉，展開精密的檢查。 其中雲豹Django已經10歲，如同人類年齡漸長，健康問題也隨之增加，老虎Luca與獵豹Mo分別是3歲與4歲，牠們近來皆出現間歇性跛行與四肢僵硬的情況，園方希望找出問題根源，並量身打造治療方案，大貓們檢查過後已立刻回歸正常生活。 此次行動CT掃描，是該園區首次引進醫療設備進行現場高階影像檢查，為野生動物保育與醫療照護帶來重要里程碑。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 小時前
麻辣燙吃一半驚見「噁爛1物」 她夾起嚇壞崩潰！
國際中心／江姿儀報導入秋後天氣漸涼，天冷時不少人喜飲熱湯、爽嗑火鍋，去寒氣也暖胃。近日中國1名女子與同事點外送吃麻辣燙，竟在鍋中夾起狀似「毛肚」的物體，沒想到細看之下才發現是整條抹布。離譜事件曝光後，當地相關單位介入調查，初判為店員烹飪時誤碰抹布，才使其掉入鍋中。民視 ・ 21 小時前
市容與移民之辯:女性在德國到底有無安全感?
德國總理不久前將市容敗壞與移民過多相關聯，引發了巨大爭議；此後，他辯稱「女兒們」會同意他的觀點，進一步火上澆油。現在，不少女性向梅爾茨總理提出了具體的要求，以切實提高女性的安全感。德國之聲 ・ 7 小時前
加拿大總理：對華關系迎「轉折點」 向特朗普致歉
加拿大總理卡尼周六表示，他與中國國家主席習近平的會談是兩國受挫關系恢復的「轉折點」，並透露雙方討論了包括外國干預在內的敏感議題。與此同時，卡尼證實已向美國總統特朗普為一則反關稅廣告致歉，但特朗普仍拒絕立即重啟貿易談判。德國之聲 ・ 10 小時前
川習會「內幕照」曝光！川普秀神祕小卡習近平「笑到瞇眼」
川習會「內幕照」曝光！川普秀神祕小卡習近平「笑到瞇眼」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
蘇丹叛軍奪下法舍後 衛星影像暗示持續有大屠殺
（中央社蘇丹港31日綜合外電報導）非洲東北部國家蘇丹的法舍市（El-Fasher）數天前落入準軍事組織「快速支援部隊」手中後，美國耶魯大學研究人員今天說，最新衛星影像暗示，當地很可能一直在進行大屠殺。中央社 ・ 8 小時前
美財長：中國收緊稀土出口管制「是一個錯誤」
習近平和特朗普會晤後，中國方面已經宣布暫停稀土出口管制措施。正在韓國出席APEC峰會的美國財長貝森特認為，中國之前收緊管制就是一個錯誤，而北京領導人現在則是在擔心全球的反對聲音。德國之聲 ・ 10 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲...華視 ・ 1 天前
白目男「賞猴子巴掌」！慘遭反擊…踹到倒地 現世報畫面曝光
不要隨便招惹動物！日前中國大陸有一名男子到貴州貴陽黔靈山公園，出手賞了一隻猴子巴掌，沒想到下秒馬上得到現世報，猴子一氣之下怒踹男子的頭及臉部，對方當場往後倒。超療癒畫面曝光，眾人紛紛表示，「根本是活該」、「敢惹猴子也是膽大了！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
又是酒駕！外籍男無照駕車衝對向 撞2機車釀1死2傷
【記者張沛森／桃園報導】一名越南籍男子今年5月1日中午酒後無照駕車，在八德區和平路段衝到對向車道撞倒共乘機車的一對夫妻後，又波及另名女騎士，造成1死2傷，越籍男子酒測值0.49毫克，經警方依法送辦，桃園地檢署依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌將他起訴。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
外接鏡頭拍照倍數200倍！陸廠超狂「演唱會神器」來了
各大手機品牌競相推出創新功能搶攻市場，中國品牌祭出蔡司增距鏡，光學變焦提升至8.2倍，還有品牌將拍照倍數提高至200倍，被譽為「演唱會神器」！iPhone更新iOS 26.1版本，AI功能支援繁體中文，可即時翻譯。韓國大廠傳出11月底將推出首款三摺機，採用獨特的G字內摺設計。面對激烈競爭，消費者將有更多元的智慧型手機可選擇，無論追求拍照、AI還是創新設計的需求，皆能找到心儀機種！TVBS新聞網 ・ 1 天前
57歲男進車站廁所看高中生小便 突伸手捧尿喝下「還說謝謝」被警逮捕
根據多家日媒報導，兵庫縣伊丹市警方表示，這起噁心事件發生在9月1日下午4時30分左右，涉案的57歲男照顧服務員疑闖入阪急西宮北口車站的男廁，當時有一名高中生在小便，他竟伸手將尿液舀起並一口喝下，隨後對著高中生說了「謝謝」後離開。高中生嚇了一跳，察覺情況不對勁後立...CTWANT ・ 11 小時前
法拉利男酒駕 女友失控全被逮
記者孫曜樟∕台北報導 台北市一名三十二歲薛姓男子一日凌晨四時許，酒後駕駛法拉利跑車載…中華日報 ・ 9 小時前
養韭菜自己割？南韓財經節目安排「房地產專家」 被爆是詐騙集團同夥
一名自稱房地產專家的「財經節目來賓」，竟是詐騙集團安排的假專家，利用觀眾對節目的信任，販售無法開發的土地牟利。首爾警方指出，這是一種新型詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
APEC期間與習近平零互動 林信義：要看機緣
（中央社記者潘姿羽慶州1日電）2025年亞太經濟合作會議（APEC）今天圓滿落幕，不過台灣領袖代表林信義與中國國家主席習近平於領袖代表合影階段，看似零互動，引發媒體關注。林信義表示，領袖互動方式有很多種，有時候坐下來談、場邊談、握手、寒暄，有時候深入談，有時候僅是打招呼，「要看看機緣」。中央社 ・ 12 小時前
Selina歡度44歲生日「白色洋裝飄孕味」粉絲暴動 經紀人回應了
Selina 10月31日歡度44歲生日，妹妹任容萱曬出兩人合照，祝褔姊姊生日快樂，而Selina和圈外男友小徐已有兩歲愛的結晶，去年受訪就招認要準備拚二寶，Selina一席白色的連身洋裝，飄出孕味，被網友瘋猜疑似懷上第二個小孩。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 11 小時前