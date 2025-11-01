「一秒打盹」釀火海！曼谷男子打瞌睡撞翻車 收費站燒毀畫面曝

一輛本田小客車於泰國曼谷洽恩瓦塔那1號收費站翻覆並起火，所幸駕駛自行脫困、僅受輕傷。（圖／翻攝自KhaoSod）

泰國曼谷一處高速公路收費站今晨發生嚴重交通事故。一輛小客車疑似因駕駛打瞌睡而失控翻覆，撞上收費站設施並起火燃燒，所幸駕駛僅受輕傷，事件未造成人員傷亡。

一輛本田小客車於泰國曼谷洽恩瓦塔那1號收費站翻覆並起火，所幸駕駛自行脫困、僅受輕傷。（圖／翻攝自KhaoSod）

根據《Thaiger》及《KhaoSod》報導，這起事故發生於11月1日清晨4時49分，地點位於曼谷拉克西區（Laksi）內塔拉班肯（Talat Bang Khen）境內的烏塔帕蒙快速道路（Uttraphimuk，俗稱廊曼快速道路）往市區方向的「洽恩瓦塔那1號收費站」。當地警方接獲通報後，立即派遣維帕瓦底警察局（Vibhavadi Police Station）人員趕往現場，並聯繫救援單位與消防隊到場協助。

廣告 廣告

一輛本田小客車於泰國曼谷洽恩瓦塔那1號收費站翻覆並起火，所幸駕駛自行脫困、僅受輕傷。（圖／翻攝自KhaoSod）

根據初步調查，一輛灰色本田客車（車牌為曼谷5 กน 1500）於第三收費車道發生翻車事故，四輪朝天，車體被烈火吞噬。消防人員花費約10分鐘成功撲滅火勢，但整輛車已經全毀，收費站的金屬指示牌遭撞倒，車道遮棚也遭受嚴重損壞。

車主是一名33歲男子，他向警方供稱，事發前剛在拉克西送完友人，準備駕車返回位於勝利紀念碑（Victory Monument）附近的住處。駕駛表示：「當車輛接近收費站時，我因為疲憊一時打瞌睡，車子偏向一旁撞上水泥護欄後翻車。我看到引擎開始冒火後立刻逃出車外。」

一輛本田小客車於泰國曼谷洽恩瓦塔那1號收費站翻覆並起火，所幸駕駛自行脫困、僅受輕傷。（圖／翻攝自KhaoSod）

雖然事故驚險萬分，所幸駕駛僅受到輕微擦傷，無生命危險。警方已完成現場紀錄，並針對事故進行後續調查，包括收費站結構損害評估與可能的法律責任釐清。據報導，駕駛可能面臨過失毀損等相關指控。

事故一度造成維帕瓦底蘭實路（Vibhavadi Rangsit Road）往市區方向的交通短暫受阻，但在火勢撲滅及現場殘骸清除後，道路迅速恢復通行。當局也證實，當時收費站內並無工作人員受傷，無其他人員傷亡通報。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

阿公信用卡帳單12萬以為詐騙 回想真相「一舉動鑄成大錯」

老翁搭地鐵不甩讓座硬坐女乘客大腿 一臉猥瑣連旁人都氣炸：法治社會救了你

范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話