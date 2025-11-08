秒救命！全台打火英雄花蓮開戰 徐榛蔚、傅崐萁現場加油超嗨
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣消防局今（8）日上午於防救災訓練基地舉辦「114年縣長盃擬真救護情境交流賽」，共有來自全台9支菁英隊伍同場競技，展現高強度救護專業與團隊默契。縣長徐榛蔚在消防局長吳兆遠陪同下，與立法委員傅崐萁、縣議員韓林梅一同出席，為參賽隊伍加油打氣，現場氣氛熱烈。
徐縣長表示，感謝各縣市消防救災人員長年辛勞，特別在「0923堰塞湖潰壩」救援行動中的無私協助，致上最深敬意。花蓮縣於前縣長傅崐萁任內成立特種搜救大隊，並持續推動高級救護員培訓，目前全縣各分隊皆配有高級救護員執勤，救護車亦全面配備12導程心電圖監視儀等設備，有效提升緊急救護量能。
她指出，這場救護情境交流賽不僅是技能切磋，更是臨場應變與團隊合作的綜合考驗，期勉所有參賽人員持續精進，以專業守護民眾生命安全。
傅崐萁立委則回顧，花蓮特搜大隊在歷次重大災難中皆扮演關鍵角色。從0206地震到近期堰塞湖潰壩事件，消防弟兄總在第一時間投入救災，展現堅毅與勇氣。傅立委表示，花蓮消防局在0206地震後一小時內即救出兩百多人，特搜人員如蜘蛛人般攀爬傾斜大樓，逐層搜救，這份專業與決心令人敬佩。
消防局指出，去（113）年舉辦縣長盃救護情境擬真競賽廣獲好評，今年特別擴大辦理，邀集基隆、雲林、屏東、臺東、宜蘭等縣市隊伍共襄盛舉。救護任務分秒必爭，攸關生命與家庭幸福，消防局自108年起積極培育高級救護技術員，推動院前12導程心電圖與各項高級救命術，使OHCA急救成功率提升至29.03%，並成功偵測124例急性心肌梗塞，協助即時施行心導管手術，挽救寶貴生命。
今日比賽模擬真實救護情境，考驗參賽者在多重突發狀況下的臨場應變與協作能力，並藉由交流學習彼此長處，持續精進救護技術，為民眾生命安全築起更堅實的防線。
本次競賽由花蓮慈濟醫院、榮總玉里分院、台大雲林分院及國軍花蓮總醫院急診醫師團隊擔任醫療指導醫師，並由新北市、台南市消防局資深高級救護技術員組成裁判團。賽事自今晨起至晚間6時進行，經初賽與決賽激烈角逐後，將評選出最優秀前三名隊伍，競賽項目包含創傷與非創傷急救、呼吸道處置、高效能CPR及心電圖判讀等專業技術快問快答，評分重點著重團隊合作、情境控制與現場處置能力。
花蓮縣消防局強調，這不僅是一場比賽，更是一場專業與熱血的交流盛會，期許所有救護人員將今日所學化為行動，持續以最高標準守護民眾安全。
