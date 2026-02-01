「秒殺歌姬」LiSA 6/19、20連唱2天小巨蛋. 以線上實名抽選制購票.發願下次攻大巨蛋

記者倪有純攝

日本歌手LiSA 今年15週年，她開心的說，能在這麼具有紀念意義的時刻圓夢，唱上小巨蛋圓夢，真的非常開心。在日本「秒殺歌姬」LiSA將在2026年6月19、20日連續2天於台北小巨蛋開唱。 而這次門票採取線上實名抽選制，登記期間為2026年2月5日中午12時至2月8日晚上7點，至於抽選結果將在2月10日中午12點起陸續以Email與簡訊通知。

今（1）日LiSA現身台北晶華飯店演唱記者會表示，她一直都有想唱進台北小巨蛋的夢想，她受訪時透露大型演出前還是容易緊張到做惡夢，但只要一登台看到滿滿的粉絲支持心情就會好起來。