秒殺歌姬LiSA實現諾言 6月台北小巨蛋連唱兩天

LiSA宣布將於6月在台北小巨蛋連唱兩天。 圖／好玩

終於完成心願！日本秒殺歌姬 LiSA 今（5）日正式宣布，將展開睽違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會「LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）」，作為出道15週年的重要里程碑，同時也兌現與台灣歌迷之間的約定，首度唱進台北小巨蛋。

LiSA前年的亞巡台北場門票開賣即秒殺，萬名歌迷齊聲合唱〈紅蓮華〉的畫面至今仍是經典。2025年，她成功完成美國巡迴演出，並為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲〈照亮殘酷的夜晚〉，也是她第四度為《鬼滅之刃》系列演唱主題曲，去年底再登NHK紅白歌唱大賽舞台表現精彩。

此次公布的亞巡行程中，台北場無疑最受矚目。LiSA曾多次向歌迷喊話「希望下次能在台北小巨蛋見面」，如今確定將於2026年6月19日、20日連續兩天登台演出。之後，她也將前往香港亞洲國際博覽館與首爾奧林匹克廳，為出道15週年錦上添花。