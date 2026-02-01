秒殺甜點登陸超商 陳耀訓蛋黃酥限時13天快閃 限定8店曝光

全家2月2日起於北車、高鐵商圈限定8店舖開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

鎖定春節返鄉人潮，超商搶攻返鄉商機，引進話題商品掀起高聲量，全家宣布明（2日）起至14日在全台指定8家店開賣過往預購秒殺的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」；7-11與日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」合作推超過10款貓咪聯名商品，品項涵蓋烘焙甜點、手搖飲到寵物用品等，十分討喜。

「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」嚴選丹麥LURPAK奶油、日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減醣豆沙，外皮酥脆、豆沙綿密不膩，蛋黃濕潤無腥，2月2日起至2月14日限時13天於全家指定8間店舖快閃開賣，據點包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖於活動期間每日販售；此外，「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準。

此外，全家集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮。首推Let’s Café綜合夾心薄餅禮盒，法式貓舌餅口感細緻，隨盒加贈以回收材質打造的質感「品牌提袋」，送禮心意再升級。此外，話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮亦同步登場。即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠。

7-11迎接貓之日攜手「貓福珊迪」推出甜蜜萌趣商品，品項涵蓋烘焙甜點、手搖飲到寵物用品等。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

今年2月22日貓之日前夕，7-11推出春節期間限定的大型貓福珊迪主題店，以貓貓「舞龍舞獅」及「賀歲春聯」兩大主題1月30日於光忠門市登場，入口處的大型貓福舞龍舞獅象徵新年喜氣洋洋，櫃檯區螢幕上方還藏有貓咪玩偶讓消費者來尋寶；另外，業者共推出8款「mofusand 貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，以粉嫩色系的包裝搭配超萌貓咪角色帶來甜蜜驚喜，包括「糖片土司」、「虎皮蛋糕捲」、「舒芙蕾布丁」等。

7-11「CITY TEA現萃茶」與「!＋？ CAFE RESERVE ＋ TEA 不可思議茶BAR」雙茶金2月4日起首度與貓福珊迪聯「萌」換新衣，推出5款限定版貓福珊迪聯名喵開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結；7-11雙茶金首度共同研發，開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，創新融合全新味蕾饗宴的甜點系飲品，前7萬杯嘗鮮者可免費獲得1個「貓福珊迪聯名」喵開運杯塞。2月20至22日買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福 。

