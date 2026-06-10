秒殺課程來了！高雄勞工大學6/13線上報名

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▲勞工大學第63期開課！135門課6/13開搶。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市勞工大學第63期共開設135門課程，包含勞動法令、工作技藝、時尚技能、休閒育樂及生活應用5大類，自6月13日起開始受理報名至6月26日止。勞工大學學習據點，包括前鎮區勞工局、獅甲會館、鳳山區鳳山地方文化館、鳥松區鳥松里活動中心等地，且特別於橋頭里活動中心、鼓山圖書分館、左營圖書分館、楠梓區油廠基督教會、旗山圖書分館開設時尚技能類、休閒育樂類與生活應用類的相關課程。歡迎勞工及市民朋友一起加入勞工大學的知識盛宴！秒殺課程名額有限，要搶要快唷！

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本期並增設18門新課程，包括【勞動法令類】集體勞動法(獅甲)，由邱冠喬老師授課，著重勞動三法(工會法、團體協約法與勞資爭議處理法)，認識集體勞動關係之相關實務及規範，瞭解現行集體勞動法之完整體系；【工作技藝類】Notion進階應用與專案管理實務(獅甲)、Excel必學技巧(獅甲)、函數應用實戰課(獅甲、楠梓)；【時尚技能類】手機美圖創作技巧進階班(獅甲)、手機動態靜態AI與影片製作(獅甲)、影音剪輯記錄生活的每一刻手機初階班(獅甲)、親子潮流手作打版(鼓山)、想像之布玩拼布(鼓山)；【休閒育樂類】衫步舞時(獅甲)，由李子禹老師授課，透過自編單人流行排舞，舞蹈融合國標舞、古典舞、爵士舞、現代舞及流行舞的舞動，找回身體最初的感動；【生活應用類】針線三重奏(刺繡、珠綉、拼布)(獅甲、楠梓)，由許素雲老師授課，透過刺繡的細膩線條，珠綉的立體光澤，以及拼布的結構設計，融合拼布、珠綉、刺綉，融合三種技法，創作出獨一無二的作品。日語50音入門班(獅甲)、大人紓壓畫畫課(獅甲、左營)、水彩插畫興趣班(獅甲)、AI樂生活(左營)、美味彩鉛插畫班(鳳山)、AI 生活家(橋頭)、書法藝術之美（橋頭），更多新特色班別及課程內容，歡迎上網查詢。

歡迎勞工及市民朋友心動不如馬上行動，更多課程資訊，請上勞工大學網站查詢，或電洽07-3328110分機322、323。（圖╱高市府勞工局提供）