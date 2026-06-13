秒殺！鹿港超人氣土雞特賣會登場 搶頭香提早2.5小時來排隊

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鹿港鎮公所辦理的土雞特賣會，搶頭香的尤姓男子從早上7點就來排隊。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕比菜市場還便宜！每次都秒殺的土雞特賣會，今天(13日)在鹿港鎮公所廣場登場，搶頭香的尤姓男子表示，他早上7點就來排隊，等了2.5個小時也不累，因為排前面的民眾還有椅子可以坐，還有遮陽篷，比上菜市場還舒服！

尤姓男子表示，這是他第一次來買特價土雞，聽說品質很好，雞肉吃起來很好吃，加上每隻重約4台斤土雞只賣350元，只有市場的一半，非常划算，老婆交代要買2隻，因為自家的冰箱冷凍庫放不下，已經找好親戚家的冰箱來借放。

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今天的特賣活動一早就大排長龍，鎮公所準備800隻土雞，每人沒有限制購買數量，大多數民眾都是考量自家的冰箱或是冷凍庫空間來採買。而同步登場的雞肉美食料理與古早味粽子免費試吃，也吸引民眾來排隊。

鹿港鎮清潔隊今天也同步進行「環保換好康」活動，許多民眾拿著電池、廢手機與廢平板電腦來兌換面紙或是洗碗精，民眾也是排隊等著換好禮。

鹿港鎮公所辦理的土雞特賣會，大受歡迎。(記者劉曉欣攝)

秒殺的土雞特賣會，每隻只賣只賣350元。(記者劉曉欣攝)

鹿港鎮公所搭配土雞特賣會，也送免費的粽子與雞肉料理。(記者劉曉欣攝)

鹿港鎮公所辦理的土雞特賣會，大排長龍。(記者劉曉欣攝)

鹿港鎮公所的美食免費試吃，也出現排隊人潮。(記者劉曉欣攝)

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