秒答應「保留」王義川PO文邀功「成功要求刪預算」 網友吐槽：騙人沒看直播？
民進黨立委王義川因不滿國民黨主席鄭麗文4月訪陸行費用向台灣民主基金會申請補助，10日提案刪除外交部補助民主基金會預算1億元，國民黨立委徐巧芯稱尊重，不過外交部長林佳龍馬上要求保留，才嗆「沒有退讓空間」的王義川1秒改口答應保留。王義川隨後在脆發文稱「成功刪除預算，國民黨會怕就好！」被網友酸爆吐槽說「騙人沒看直播嗎」?
立法院外交及國防委員會10日審查年度外交部預算，針對外交部補助民主基金會近2.5億元，王義川批國民黨主席鄭麗文「跑去獨裁國家去見獨裁者，這樣民主基金會還要補助嗎？」，提案刪除外交部補助預算1億，在場國民黨立委表示沒意見，但讓同黨外交部長林佳龍傻眼、跳出來拜託「王委員請保留！」王義川馬上回說：「好。」召委馬文君還嚇一跳說「這麼快喔？」全案最後保留送協商處理。
王義川會後在Treads上發文指出：今天成功的要求刪除民主基金會1億元預算，因為民主基金會正在處理鄭麗文去獨裁國家見獨裁者，還閉門會議的差旅費。國民黨沒有人反對，會怕就好！ 民主基金會執行長出來說這筆錢違反捐助章程，會送董事會討論，我就看你們董事會怎麼討論？ 既然如此，就等董事長韓國瑜去要求刪掉鄭習會的錢，保留給韓國瑜處理的機會。
對此網友不留情面大酸特酸：「林佳龍講話你整個就縮起來了啊！騙人沒看直播嗎？」、「你明明就沒刪還答應保留」、「如果這筆沒刪成功 你要不要跪下來道歉」、「你開口要求刪除一億，國民黨同意刪除，林佳龍跳出來要求保留，你就秒同意啦」、「成功個鳥，是林佳龍成功的保住一億元吧」、「話反過來說也行喔，真的被你逗樂！憨憨答應我刪到底一定要刪。」
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