一秒置身古埃及！ 奇美博物館推VR沉浸體驗《消失的法老》

台南市 / 林彥廷 綜合報導

奇美博物館將2026年定為「埃及年」，透過最古老的真實文物與最先進的虛擬科技，為台灣民眾帶來最完整豐富的「一站式古埃及體驗」。除了日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展《埃及之王：法老》（2026年1月29日開展），帶來台灣史上最大規模的法老文物，奇美博物館今（18）日宣布，將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》。該節目自2022年於巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將是首度在台灣登場。

奇美博物館表示，VR節目《消失的法老》以古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，透過VR裝置，帶領遊客深入吉薩高原上這座最古老、最大的宏偉建築，探索至今從未對外開放的神祕區域。體驗過程中，民眾可以進到古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰開羅的壯麗全景；甚至能乘坐太陽船漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。整個過程如同置身電影故事中，臨場感十足，凡體驗過皆回味無窮。

奇美博物館提到，為確保內容具備最高的真實性與嚴謹度，《消失的法老》特別攜手美國哈佛大學吉薩考古專案計畫團隊（Giza Project）合作，由哈佛大學埃及學教授彼得．德．曼努埃里安（Peter Der Manuelian）領軍，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集的數據與多年研究資料打造實景，包括古夫金字塔內部和周圍環境的畫面，皆採用實地全息掃描，透過虛擬引擎以1：1比例精確重建，歷時18個月才完成。此外，excurio開發的獨家技術，讓VR場景在300至1000平方公尺的空間中皆能運作，並且能投射出其他參與者的影像，解決VR體驗中常見的孤立感。除了《消失的法老》，該團隊亦以《永恆的巴黎聖母院》等作品享有盛譽。

奇美博物館表示，2026年將以「埃及法老」為主軸，串連展覽與沉浸式體驗，讓觀眾既能近距離欣賞真實文物的千年風采，也能透過VR親臨金字塔內部，感受古文明的震撼與魅力。館方誠摯邀請大家，一同展開這場橫跨現實與虛擬的古埃及冒險。

奇美博物館說，《消失的法老》節目長度約 45 分鐘，將於2026年1月29日至2027年1月10日登場，體驗地點為奇美博物館全新打造的「VR體驗廳」。今起開放線上預購，線上票680元，於官網獨家販售。1月29日起另開放現場購票，全票800元、優惠票750元。凡購買VR節目即免費贈送常設展參觀。此體驗限8歲以上的民眾參與，適合家庭、年輕族群、樂齡族等各類觀眾。

