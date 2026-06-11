一秒複製網美色調還能抓出換臉詐騙？HONOR Magic8 Pro 智慧 AI 打破大眾對智慧型手機的想像界線

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現代人生活步調緊湊，每天在智慧型手機上處理成堆的公務郵件、 LINE 訊息與社群互動，光是頻繁複製地址跳轉地圖，或思考社群貼文文案，就消耗不少時間與精力；加上近期換臉詐騙手段層出不窮，更讓民眾在接聽視訊電話時充滿防備！引述來自 3C 部落客-林小旭的 HONOR Magic8 Pro 旗艦手機開箱資訊，重新回歸台灣市場的智慧型手機品牌榮耀，除帶來深度整合的 MagicOS 系統與強悍硬體規格之外，內建的 AI 功能應用更扮演消費者的生活科技秘書，其中能將網美風格濾鏡直接複製的影像功能，以及安全防護機制還能針對變臉詐騙做辨識提醒，都為日常生活帶來全面性的實用便利體驗！

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HONOR Magic8 Pro 在台灣推出「旭日金」、「天青色」與「絨黑色」三種配色，到遠傳電信購買 HONOR Magic8 Pro，還可獲得價值 $5,490 元的「Plaud Note AI 會議筆記神器」以及「三年」超長保固！

HONOR Magic8 Pro 內建多種 AI 應用與貼心設定

儘管 Gemini 或 ChatGPT 已經非常強大，但 HONOR Magic8 Pro 還是為自家 MagicOS 打造了許多貼心應用與 AI 整合功能！包含 Google 生態的 Gemini 也整合其中，想要使用即時翻譯、畫圈搜尋以及語音助理通通都可以，想要使用 ChatGPT 當然也可以自己下載……

AI 任意門：讓各種資訊快速送達指定 APP

不管是上班族還是學生，日常必定經常收取各種信件，更會從社群接收到各種訊息！不管是會議通知、行程安排，或者與三五好友相約聚餐，你是不是經常要從 A 軟體複製訊息到行事曆來建立行程？或是朋友丟給你聚餐地點時，你還要打開 Google Maps 去看看位置？如果你有 HONOR Magic8 Pro 就不用這麼忙了！

HONOR Magic8 Pro 的系統直接內建「AI 任意門」功能，不管你是打開 Mail 郵件還是從 LINE、網頁或簡訊中，只要你把想要的內容框起來，就可以直接拖拉到快捷列中的 APP (系統會自動判斷選取內容適合什麼 APP，然後跳出建議) 之後進行開啟！

因此，你可以快速把信箱中的會議資訊，拉到行事曆來建立行程，也可以把 LINE 或網頁中的地址，直接拉到 Google Maps 地圖中開啟，完全省去複製內容後的繁瑣動作！

AI 換臉偵測：搭配陌生電話辨識，協助辨別詐騙內容

詐騙猖獗，HONOR Magic8 Pro 除了內建陌生電話辨識功能，還提供「AI 換臉偵測」功能，幫助你判斷對方的聲音以及影像是否為變造？偵測範圍包含 LINE、FB Messenger、WhatsApp 以及 Google Meet 等等，幾乎涵蓋大多人使用的通訊軟體與視訊平台！

只要幾秒鐘時間，HONOR Magic8 Pro 就會透過 AI 幫你辨識對方的影像是不是假的？這項功能不管是對長輩還是小孩，都有很好的輔助效果，甚至是上班族的你我最佳資安保鑣！

想要呼叫以上這些功能，可以直接由螢幕左右邊呼叫快捷鍵，也可以透過 HONOR Magic8 Pro 機身右邊的快捷鍵來做呼叫！

旁邊這個實體觸控區，平常可以擔任各種功能快捷鍵 (功能可以自己指定)，也可以在拍照時變成輕按對焦、按壓拍照與長按連拍等設定！

AI 幫寫：輕鬆解決你的各種詞窮，讓 AI 幫你生成一篇脈絡清晰文章

不管是你想在社群發文？寫文章？還是想要回覆一封信？透過「AI 幫寫」就可以直接幫你化簡為繁，讓你輕鬆成為文案專家，而且只要幾秒鐘的時間就幫你完成，並且無須打開任何 APP 就能做到！

產出的內容如果不滿意，也只要按一下「重寫」，免點數也不用儲值，直接就幫你再做一版！

HONOR Magic8 Pro 的 AI 功能非常多，入手後真的可以好好把玩，而且幾乎都是免費內建提供！其他包含智慧感知 (例如眼睛看著螢幕就不關閉)、隔空手勢 (例如可以翻頁、截圖)，還有眼動追蹤等等貼心功能！

AI 修圖：照片可輕鬆優化，並打造網美同款濾鏡

照片或圖片優化，在目前許多 Android 手機上都有，當然 HONOR Magic8 Pro 也都沒有缺席！

常見的「AI 消除、AI 超高解析度、AI 去背 (摳圖)、AI 擴圖」等功能通通都有之外，最特別的就是提供了「AI 風格、保留色彩」以及電影級的「AI 追色」等功能！

「AI 追色」最酷的地方，就是當你在網路上 (例如 IG) 看到很漂亮的照片色彩時，只要將該照片存到你的手機裡面「當範本」，接著打開你的手機照片，再選擇「AI 色彩」功能，就可以快速把該照片風格套用到你的照片中，讓你瞬間也有擁有這個色彩濾鏡！

使用過的色彩風格被你的手機學習後，未來拍照時你就可能直接使用這個風格來拍照，厲害了吧！

當然啦，HONOR Magic8 Pro 也內建許多有特色的濾鏡風格，讓你可以使用模擬富士相機，或直接把拍照照片變成水彩、素描、卡通、動漫等風格！

期望接下來 HONOR 在台灣推出更多生態商品，相信可以帶給市場更多不同選擇，也讓消費者可以體驗更多不同的 AI 應用與新科技……

想知道更多 HONOR Magic8 Pro 的功能應用，可參考 3C 部落客-林小旭的《ifans 愛瘋生活 》網站閱讀完整開箱文。

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