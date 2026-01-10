一秒認出慣竊 竊盜 三條通 逃不過中正一警鷹眼

圖說：發言人臺北市中正第一分局忠孝西路派出所長賴何杰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局忠孝西路派出所日前受理陳姓男子、潘姓男子及張姓女子報案，三人分別在網咖、背包客棧及地下街遭竊，遭竊物皆為錢包與現金，手法相當類似。警方受理後立即調閱周邊監視器，迅速鎖定涉案的王姓男子為共同犯嫌。

然而王嫌四處流竄、行蹤飄忽且無固定住所，使警方在追查過程中一度受阻。所幸忠孝西路派出所員警於臺北車站大廳巡邏時，憑藉敏銳觀察力，跟王嫌不期而遇便一眼認出，立即上前盤查並將其帶返派出所釐清案情。經警方進一步查詢，發現王嫌除涉本案外，另因竊盜案件遭臺北、新北及基隆地檢署發布三件通緝，屬「三條通」竊盜慣犯，警方全案偵訊後，依竊盜罪嫌及通緝事由移送臺北地檢署偵辦。

中正第一分局長陳瑞基提醒，民眾在網咖、旅宿或公共空間活動時，務必留意個人財物，可使用置物櫃或交由可信任友人協助保管，避免將包包放置在座椅旁或離身處，以免讓宵小有機可乘，造成不必要的財產損失。