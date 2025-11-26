一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己





日本與韓國是多數台灣人出國首選，近期就有人發問，好奇自己在海外是否會被誤認成鄰近東亞國家的遊客。對此，一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵，貼文曝光後，立刻引發台灣網友共鳴。

曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅「赫赫」，近日在IG上發影片，討論「韓國人能不能分辨出台灣人？」他表示大家其實不用擔心，因為許多韓國人都能一眼分辨台灣旅客。





影片中她示範台灣人在韓國逛街的四種行為，包括：走進店內時顯得特別害羞、會先以中文或英文打招呼、會努力練習說韓文，以及對店員始終保持禮貌。他也模仿了「不像台灣人」的旅客樣貌，例如瘋狂詢問商品是否有貨、想要折扣，若得不到滿意答案就以不屑眼神回應。





圖片來源：pexels

影片曝光後，引發網友熱烈討論，認為他根本「神還原」，直呼「根本就像看到出國的自己」。也有人分享店員猜出自己是台灣人，多半是因為說話語調、進門先致意等小細節暴露身分，甚至有人透露，因台灣旅客普遍給人「有禮貌」的印象，因此常受到特別熱情的招呼與贈品。





赫赫也在留言區分享，自己長期在明洞免稅店工作，對台灣遊客印象深刻，此影片也是以輕鬆方式呈現他的觀察，是希望分享旅遊文化差異與溝通小撇步。另外他也建議，簡單問候、放慢語速，善用翻譯工具與肢體語言，都能擁有更愉快的旅遊體驗。

