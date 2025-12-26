一秒變車主！全家249元福袋豪抽3台199萬BMW純電休旅車
歲末年終想試手氣、博加碼，「全家」的新春福袋可以拚一把！因為頭獎將豪抽3台市價199萬元的BMW iX1純電運動休旅車，讓福袋不只拼回本，還有機會一秒晉升有車階級，福袋即日起全台開賣，每袋249元。
全家這次推出的「2026潮流福袋」，主打開袋即有感的4重回饋，袋內包含市值超過250元的8款零食飲料組合，部分還可加碼獲得FamiCollection商品卡；關鍵的「福運抽獎券」，則是即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金，登錄序號再加碼抽BMW純電休旅，買越多機會越高。
今年更首度把福袋驚喜延伸到理財場景，隨袋附贈永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可刮得2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，讓試手氣不只拚好運，也能順手幫新年存第一筆投資金。
第二波38款肖像與品牌福袋，將在2026年1月7日接力登場，集結三麗鷗、迪士尼、Care Bears 等20大人氣 IP，從行李箱、手推車到生活收納一次到位；會員再搭配APP集章活動，還有「週週抽10萬元現金」的加碼好康，成功把福袋熱潮一路延燒到過年。
另一大超商龍頭「7-ELEVEN」，也將在2026年1月初推出新年福袋，集結多款人氣IP與超過130款應景商品，12月30日就會曝光最強頭獎，宣告兩大超商福袋戰火正式點燃。
更多鏡報報導
正男報食事／每天翻桌15輪！黃仁勳也愛的「馮校長老火鍋」台北分校1／3開學
正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃
正男報食事／百元出頭就能吃炭火燒肉！中和「燒本家」現烤牛肉飯噴香過癮
其他人也在看
冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 發起對話
威力彩頭獎衝3.1億！3星座財運滾滾來 喜迎天降橫財
威力彩頭獎狂飆3.1億元，今天（25）日即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即將迎來超旺的財運，不用太費力就能爽賺好幾桶金，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
億萬富翁可能就是你！威力彩頭獎上看3.1億 最新獎號出爐
台彩今（25）晚開出威力彩第114000103期獎號，由於頭獎已連續16期未開出，本期頭獎獎金上看3.1億元，第一區號碼為：06、12、21、22、28、34；第二區號碼為：08。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
快訊／聖誕夢醒！威力彩連17槓 彩迷：明天乖乖上班
聖誕老公公沒來，財神爺也請假！今（25）日是聖誕節，許多民眾滿心期待能對中威力彩頭獎，當作最棒的聖誕禮物，直接原地退休。不過，台灣彩券公司稍早公布開獎結果，頭獎確定「未開出」，這已經是威力彩連續第17期槓龜！不少彩迷看著手中的彩券哀號：「明天還是乖乖上班吧！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
《傳說對決》聯動《三麗鷗》推出限定造型，美樂蒂薇菈造型免費贈再送最多220抽獎券
《Garena 傳說對決》宣布首度與《三麗鷗家族》展開跨界聯動合作，活動於 12 月 18 日（四）起正式開始。此次合作中，來自三麗鷗家族的酷洛米、美樂蒂、布丁狗以及大耳狗喜拿等四位人氣明星，將攜手《傳說對決》的英雄們一同迎接 12 月的傳說冰雪節。不僅如此，玩家只需參與活動指定任務，更可免費獲得「薇菈・美樂蒂之戀」聯動限定造型，更多專屬活動內容與福利也將陸續登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
2025年末3C下殺：CASETiFY波紋殼獨家89折、Dyson福利品3折起最後瘋搶，小米聖誕加碼！
年末最後一波折扣，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙12 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 22
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 54
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 20
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 67
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 22 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 31
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 6
NBA(影)／太不科學！米歇爾「死亡隔扣」全場傻眼 「一吃四」轟34分難救騎士
體育中心/蔡晴景報導耶誕大戰率先登場的克里芙蘭騎士與紐約尼克之戰，打到讀秒階段才分出勝負，最終由尼克以 126 比 124 取勝。但過程峰迴路轉，米歇爾（Donovan Mitchell）還在最後關頭上演「死亡隔扣」，且一人突破四道防守技驚四座。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 5
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6