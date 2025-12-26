一秒變車主！全家249元福袋豪抽3台199萬BMW純電休旅車

即日起開賣的全家福袋，有機會只花249元，抽中價值199萬的BMW iX1純電休旅車。（全家供圖）

歲末年終想試手氣、博加碼，「全家」的新春福袋可以拚一把！因為頭獎將豪抽3台市價199萬元的BMW iX1純電運動休旅車，讓福袋不只拼回本，還有機會一秒晉升有車階級，福袋即日起全台開賣，每袋249元。

全家這次推出的「2026潮流福袋」，主打開袋即有感的4重回饋，袋內包含市值超過250元的8款零食飲料組合，部分還可加碼獲得FamiCollection商品卡；關鍵的「福運抽獎券」，則是即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金，登錄序號再加碼抽BMW純電休旅，買越多機會越高。

「全家」首波福袋將抽出頭獎3台199萬BMW純電運動休旅車、30台 iPhone17Pro，總獎額突破 2,000 萬。（全家供圖）

今年更首度把福袋驚喜延伸到理財場景，隨袋附贈永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可刮得2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，讓試手氣不只拚好運，也能順手幫新年存第一筆投資金。

全家福袋還有機會刮中2,599元ETF或台股投資金。（全家供圖）

第二波38款肖像與品牌福袋，將在2026年1月7日接力登場，集結三麗鷗、迪士尼、Care Bears 等20大人氣 IP，從行李箱、手推車到生活收納一次到位；會員再搭配APP集章活動，還有「週週抽10萬元現金」的加碼好康，成功把福袋熱潮一路延燒到過年。

第二波福袋有機會抽中三麗鷗、迪士尼等20大人氣 IP商品。（全家供圖）

另一大超商龍頭「7-ELEVEN」，也將在2026年1月初推出新年福袋，集結多款人氣IP與超過130款應景商品，12月30日就會曝光最強頭獎，宣告兩大超商福袋戰火正式點燃。



