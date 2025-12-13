秒貼解約通知！「虐打柯基」飼主遭茶聚總部永久終止合作 下周一拆招牌

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，施虐的飼主詹姓男子身分遭起底為知名手搖飲「茶聚CHA'GE 」中山伊通店加盟主，茶聚加盟總部昨（12）日發布聲明，宣布永久終止合作，並求償毀損品牌商譽違約金，今日也已到該門市張貼解約通知，並預定將於下周一依法進行招牌拆卸。茶聚強調，日後將持續加強對加盟者的管理。

茶聚加盟總部昨（12）日發布聲明，宣布永久終止合作。（圖／茶聚臉書）

茶聚強調，對任何暴力或違反社會價值的行為「零容忍」。因此已依契約程序，正式解除與涉違反動保法規加盟主的合作，並在第一時間張貼解約公告，也已安排門店外觀招牌、品牌識別與相關照片的拆卸作業，但因招牌拆卸得申請路權，需依規定完成作業流程，預定將於下周一依法進行招牌拆卸。

針對柯基犬受虐事件，總部經查核後決議永久終止合作，並依契約向加盟主求償毀損商譽違約金。茶聚同時嚴正譴責該加盟主在社群平台涉及虐待動物的不當行為，重申絕不接受任何形式的暴力或虐待。

