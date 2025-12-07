一秒辨識橘子「爆汁甜王」 台日農業專家曝「三看一秤」心法
橘子酸甜又多汁，是很多人冬天必吃的水果！不過，你是不是也常買到乾又不甜的「地雷橘」呢？別擔心，其實只要看外觀，就能輕鬆挑到好吃的橘子。日本農林水產省分享幾個超實用的小秘訣，讓你買橘子不再憑運氣，保證顆顆甜美。
如何挑甜美多汁的橘子？
農林水產省在官方X帳號發文分享，挑出好橘子的「三看」秘訣，首先要看果蒂，挑選小小的、看起來帶點乾燥感的最好；接著看顏色和光澤，外皮是漂亮、深橘色，摸起來光滑又有光澤的，通常甜度更高；最後是摸外皮，記得選有點「緊實感」、不會軟趴趴的，代表裡頭的果肉非常飽滿。從這三個地方下手，就能大大提升買到甜橘子的機率。
除了「三看」秘訣，台南的川涌果園也分享了他們的獨門心法，挑選橘子時，大小要適中，別貪大或選太小，剛剛好的橘子水分最豐富。更重要的是拿起來「秤」一下重量，感覺沉甸甸的橘子，代表水分和甜度都比較高。下次挑選時，記得用手感受一下那份「沉重感」，就能輕鬆選到口感好又更甜美的橘子囉。
另外，農林水產省透露內行人才知道的橘子正確剝法與好處，官網建議從果蒂的地方開始往下剝，這樣可以更輕鬆地去除橘絡（果肉上白色的絲）。不過，建議您別把橘絡全部撕光光，因為橘絡可是營養寶庫，它富含膳食纖維、多種維生素，還有具備強大抗氧化和抗炎作用的橙皮苷。下次吃橘子，不妨試試這個剝法，並保留一些橘絡，讓您吃得更健康。
