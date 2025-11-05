秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本

文／景點+ Carol整理報導

秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！

「杉林溪森林生態渡假園區」楓紅同框日式鳥居場景，讓人宛如置身日本。（圖／ducktravel_21）

杉林溪園區栽培青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香500棵等楓葉品種，每年4至5月紫葉槭剛長出鮮紅的葉，正是賞春楓的最佳時節，10月下旬至11月則正值楓樹轉色期，搭配紅色的日式鳥居造景，讓人宛如置身日本賞楓。

於2025年10月31日拍攝的杉林溪楓紅美景。（圖／ducktravel_21，以下同）

（圖／a836024）

配合楓紅時刻，園區特別打造一座賞楓景觀區「日月池」，以日月山水為概念，闢設兩座人工湖，池中飼養數百條錦鯉，並以紅色錦鯉居多，當錦鯉聚集嬉戲時，水面呈現紅通通奇景，搭配周圍楓紅樹海，形成秋冬限定的浪漫場景。

（圖／ducktravel_21）

（圖／ducktravel_21，以下同）

除了楓葉之外，園內同期還能賞銀杏林美景，現場種植了大小銀杏共130棵，最大的樹齡高達百年，在「銀杏湖」畔一邊廣植銀杏樹，一邊是培育已久的水杉林，另外，2025年園區也全新種植了6000棵可愛的波波草，觀賞期可至11月，推薦景粉一同規劃踩點。

杉林溪銀杏林美景。（圖／shih_hsuan6260，以下同）

於2025年10月30日拍攝的杉林溪波波草美景。（圖／杉林溪森林生態渡假園區）

園區自11月1日起，每晚18：10提供免費賞螢導覽，19：30則有星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗，推薦景粉提前規劃旅遊行程！

【Info】

杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

營業時間：7：00～21：00

門票：全票350元、優待票300元、博愛票200元

