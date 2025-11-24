秒飛日本！「2025日本東北遊樂日」免費入場，天天抽日本來回機票、3千份好禮
歲末年終、日幣狂降，總有千百個理由讓姊妹們重遊日本。在雪花紛飛的季節、一邊泡著暖心溫泉、一邊品酌日本東北的清酒，開始想念好姊妹了！先別急著刷機票，在這個充滿節慶氣氛的12月，先到台北華山逛逛，「一秒飛日本」體驗日本東北文化與觀光特色！
邁入第11屆的「日本東北遊樂日」即將在12月6日、7日週末兩天，於台北華山1914文創園區盛大登場 。展覽規模不僅盛大，誠意更是十足，這兩天不僅通通「免費入場」，不僅天天抽日本來回機票，更精心準備超過3,000份禮品和現場限定體驗，超有誠意。快把這篇傳給閨蜜，和姊妹一起去華山感受滿滿的日式風情吧！
2025抽獎禮品/圖：主辦單位
亮點一：早起抽限量好禮！千份早鳥禮、機票天天抽
設定好鬧鐘，12月6日、7日這週末姊妹要早起搶好禮！活動兩天早上10:00 準時開場，只要在入口處排隊，就有機會拿到限量的「早鳥抽獎券」（每天限量 1,000份喔！）。
獎品完全不馬虎，由長榮航空、中華航空與台灣虎航所贊助；最讓人尖叫的「日本來回機票」之外；還有JR東日本鐵路周遊券、超有質感的南部鐵器、日本東北米禮盒，甚至是高級清酒和紅白酒套組。
亮點二：集章挑戰、人人有獎！3千張任務卡 等妳來闖關
如果妳是睡過頭的小迷糊也別擔心，現場還有「集章挑戰卡」，完成任務一樣人人有獎，每日發放1,500張集章挑戰卡，兩日合計3,000張。獎品項目豐富，包括：日本來回機票、六大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。
東北BAR體驗區/圖：主辦單位
亮點三：微醺女子必去！東北 BAR清酒體驗、手作工藝
逛展覽最怕只能看不能玩，但這裡完全是為我們設計的「五感體驗」樂園。我最推薦姊妹們去「東北BAR」，現場提供日本東北限定的清酒和葡萄酒品酒活動 。想像一下，和閨蜜一邊聊天、一邊品嚐來自雪國的清酒，這種微醺的午後時光多麼愜意！
如果你喜歡手作的溫度，現場也有來自日本的工藝師親自示範「東北傳統工藝手作體驗」。不過要注意喔，這兩大體驗區兩天總共只有300個名額，完全是手刀搶名額的節奏，記得一早進場先去卡位 。
亮點四：東北七縣市全員到齊！六大航空聯手送幸福
這次活動集結了日本東北七大縣市（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟及仙台市），把當地的觀光特色和工藝特產原汁原味搬來台北 。而且，今年還有長榮、華航、虎航、星宇、日航 (JAL)、全日空 (ANA) 等六大航空公司熱情參與 。
這意味著什麼？意味著獎項更有看頭啦！長榮、華航和台灣虎航都大方提供了日本來回機票當作獎品 。現場還有從日本空運來台的扭蛋禮物和特色物產，就算沒抽到機票，也能買到心滿意足 。
姊妹們，12月的第一個週末，別忘了留給台北華山，讓我們一起去感受日本東北的熱情款待吧！
【活動資訊】日本東北遊樂日 2025
•入場方式： 免費入場
•活動日期： 2025 年 12 月 6 日（六）～ 12 月 7 日（日）
•活動時間： 10:00 ～ 18:00（最後入場時間 17:30）
•活動地點： 華山 1914 文化創意產業園區（東 2A～東 2D 及金八廣場）
•活動官網
【延伸閱讀】
岡山秋季新玩法！「相撲 × 和菓子市集」期間限定 體驗最道地的日本文化！
其他人也在看
打造健康永續！里山生活市集11/23熱鬧登場 綠色保育百攤農友齊聚
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】林業及自然保育署臺中分署今（23）日在臺中市文心森林公園盛大舉辦「 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮
[NOWnews今日新聞]一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 1 天前
基隆退休族遭詐！出發前日突喊卡「熊出沒」 旅行社竟從未訂機票
一群基隆退休人員遭遇旅遊詐騙，憤而向警方報案。這些民眾信任「耐斯旅行社」，提前繳清日本東北旅遊團費，卻在出發前一天被告知因「日本有熊出沒」而取消行程。更令人氣憤的是，旅行社不僅未退還費用，據指控甚至根本沒有訂購機票。共有26名受害者，多為退休族群，總受騙金額高達97萬5000元，受害者現已集體報案，並希望提醒其他民眾提高警覺。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
赴日須注意！日本流感亮警報 林氏璧示警：24地警戒「地圖一片紅通通」
遊日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至11月16日止的一週，全日本超過3000家醫療機構通報的流感患者人數為14萬5526名，是前一週的1.7倍。與此同時，每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是2025年度首次超過了30...CTWANT ・ 1 天前
日本東北遊樂日2025登場 「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！
日本東北遊樂日2025登場「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！【旅遊經洪書瑱報導】近來日本挺臺言論旅遊經 ・ 5 小時前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 20 小時前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 15 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 1 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 天前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 16 小時前