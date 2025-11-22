秒飛日本！「2025日本東北遊樂日」免費入場，天天抽日本來回機票、3千份好禮

岩手三颯舞/圖：主辦單位

歲末年終、日幣狂降，總有千百個理由讓姊妹們重遊日本。在雪花紛飛的季節、一邊泡著暖心溫泉、一邊品酌日本東北的清酒，開始想念好姊妹了！先別急著刷機票，在這個充滿節慶氣氛的12月，先到台北華山逛逛，「一秒飛日本」體驗日本東北文化與觀光特色！

邁入第11屆的「日本東北遊樂日」即將在12月6日、7日週末兩天，於台北華山1914文創園區盛大登場 。展覽規模不僅盛大，誠意更是十足，這兩天不僅通通「免費入場」，不僅天天抽日本來回機票，更精心準備超過3,000份禮品和現場限定體驗，超有誠意。快把這篇傳給閨蜜，和姊妹一起去華山感受滿滿的日式風情吧！

2025抽獎禮品/圖：主辦單位

2025抽獎禮品/圖：主辦單位

2025抽獎禮品/圖：主辦單位

亮點一：早起抽限量好禮！千份早鳥禮、機票天天抽

設定好鬧鐘，12月6日、7日這週末姊妹要早起搶好禮！活動兩天早上10:00 準時開場，只要在入口處排隊，就有機會拿到限量的「早鳥抽獎券」（每天限量 1,000份喔！）。

獎品完全不馬虎，由長榮航空、中華航空與台灣虎航所贊助；最讓人尖叫的「日本來回機票」之外；還有JR東日本鐵路周遊券、超有質感的南部鐵器、日本東北米禮盒，甚至是高級清酒和紅白酒套組。

集章挑戰卡/圖：主辦單位

亮點二：集章挑戰、人人有獎！3千張任務卡 等妳來闖關

如果妳是睡過頭的小迷糊也別擔心，現場還有「集章挑戰卡」，完成任務一樣人人有獎，每日發放1,500張集章挑戰卡，兩日合計3,000張。獎品項目豐富，包括：日本來回機票、六大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。

東北BAR體驗區/圖：主辦單位

東北BAR體驗區/圖：主辦單位

傳統工藝手作體驗/圖：主辦單位

亮點三：微醺女子必去！東北 BAR清酒體驗、手作工藝

逛展覽最怕只能看不能玩，但這裡完全是為我們設計的「五感體驗」樂園。我最推薦姊妹們去「東北BAR」，現場提供日本東北限定的清酒和葡萄酒品酒活動 。想像一下，和閨蜜一邊聊天、一邊品嚐來自雪國的清酒，這種微醺的午後時光多麼愜意！

如果你喜歡手作的溫度，現場也有來自日本的工藝師親自示範「東北傳統工藝手作體驗」。不過要注意喔，這兩大體驗區兩天總共只有300個名額，完全是手刀搶名額的節奏，記得一早進場先去卡位 。

形象牆/圖：主辦單位

亮點四：東北七縣市全員到齊！六大航空聯手送幸福

這次活動集結了日本東北七大縣市（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟及仙台市），把當地的觀光特色和工藝特產原汁原味搬來台北 。而且，今年還有長榮、華航、虎航、星宇、日航 (JAL)、全日空 (ANA) 等六大航空公司熱情參與 。

這意味著什麼？意味著獎項更有看頭啦！長榮、華航和台灣虎航都大方提供了日本來回機票當作獎品 。現場還有從日本空運來台的扭蛋禮物和特色物產，就算沒抽到機票，也能買到心滿意足 。

姊妹們，12月的第一個週末，別忘了留給台北華山，讓我們一起去感受日本東北的熱情款待吧！

【活動資訊】日本東北遊樂日 2025

•入場方式： 免費入場

•活動日期： 2025 年 12 月 6 日（六）～ 12 月 7 日（日）

•活動時間： 10:00 ～ 18:00（最後入場時間 17:30）

•活動地點： 華山 1914 文化創意產業園區（東 2A～東 2D 及金八廣場）

•活動官網

