秘克琳創蘭陽舞蹈團 深耕宜蘭60年獲頒榮譽縣民證

（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）義大利籍神父秘克琳來台超過60年，一手創立蘭陽舞蹈團，為宜蘭藝術文化扎根，今天獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」，秘克琳說，每年帶舞蹈團出訪，展現台灣最好的文化。宜蘭是他的家。

今天的頒獎典禮，縣府特別邀請蘭陽舞蹈團演出，縣府表示，蘭陽舞蹈團1974年於義大利巡演時，是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，於世界各地累積超過千餘場次演出。

秘克琳從宜蘭縣代理縣長林茂盛手中，接下榮譽縣民證後感性表示，60年來，他愛台灣也愛宜蘭，宜蘭是他的家，他為宜蘭羅東奉獻心力，每年帶蘭陽舞蹈團出訪與世界各國來往，將台灣最好的文化展現出來。

林茂盛說，秘克琳早在2017年取得中華民國國民身分，成為「正港的台灣人」。縣府今天頒發榮譽縣民證，不僅是肯定秘克琳的犧牲奉獻精神，更是宜蘭鄉親對秘克琳最誠摯的感謝。

宜蘭縣文化局表示，90歲秘克琳（Fr. Michelini Gian Carlo）不僅創立蘭陽舞蹈團，宜蘭國際童玩藝術節自1996年開辦以來，秘克琳協助童玩節邀請國際團隊前來宜蘭演出，童玩節更於2010年獲「國際民俗藝術節協會」（CIOFF®）認證，是亞洲第1個以兒童為主題的國際民俗藝術節。（編輯：李錫璋）1141126