秘克琳神父奉獻61年 宜頒榮譽縣民
記者張正量∕宜蘭報導
義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳一九六四年來台傳教，一九六六年創立蘭陽舞蹈團，以文化藝術跨越國際外交限制，帶領台灣舞者走上世界舞台。今年九十歲的他獲宜蘭縣政府頒發「榮譽縣民證」，表彰其為宜蘭打開國際視野的先行者，是縣內第十六位受證者。
秘克琳一九三五年出生於義大利，二十九歲來台，除創立蘭陽舞蹈團，多次巡迴世界各國演出；也成立天主教蘭陽青年會，長年推廣舞蹈與藝術教育，培育無數青年表演人才。自一九九六年宜蘭國際童玩藝術節創辦起，他運用深厚國際網絡協助邀請多國舞團來台交流，是童玩節的重要推手。
因文化與藝術卓越貢獻，秘克琳於二０一七年通過歸化，成為台灣首位以文化成就獲頒國民身分證的外籍人士，義大利政府更授予「義大利之星」最高等級爵士勳章。
秘克琳受證時說，儘管近期身體微恙，他仍將全力投入人才培育，「台灣是我的故鄉，我也是宜蘭人」。代理縣長林茂盛表示，秘克琳是宜蘭國際文化交流的重要推手，也是國際童玩節的靈魂人物，頒發榮譽縣民證不只是肯定，更是向這位「宜蘭之光」致上最高敬意與感謝。
