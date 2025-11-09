秘密客推薦「桃園客家星級美食」揭曉！八方園奪6星殊榮

桃園市長張善政(右)參觀「桃園客家星級美食推薦」脫穎而出的店家和客家美食。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局辦理首屆「桃園客家星級美食推薦」，邀請藝人、料理達人與美食部落客15位名人組成秘密客團隊，走訪推薦超有實力的在地好味道，今(9)日在中原文創園區由桃園市長張善政、金鐘獎主持人陳明珠及美食專家代表費奇共同揭曉一星至六星推薦名單，共計有46間美食店家入圍，其中「八方園百年三合院景觀客家餐廳」唯一獲得最高榮譽的六星肯定。

張善政指出，桃園客家美食享有盛名，在傳統中有創新、創新中不忘傳統，要吃到好吃的客家美食來桃園絕對沒有錯。舉辦「桃園客家星級美食推薦」，讓客家星級美食不只是掛在牆上的榮譽，更是向所有在廚房裡用心煮出好味道的廚師、職人致敬和表達感謝，同時也透過秘密客的訪查，讓更多桃園客家餐廳可以被挖掘出來、讓更多人知道。

廣告 廣告

榮獲六星推薦的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以黑金菜脯全雞、竹筒蝦盅、客家封菜、梅干扣肉，以及極具創意的八方燜鴨等招牌菜，展現傳統與創新兼容的客家風味；二代老闆黃帥欽接手至今已30個年頭，繼承老祖母的客家手路菜，燉到軟嫩入味的八方麻油燜鴨、祖母傳家40年的老菜脯雞湯更是難得的甘甜有韻味，其中八方燜鴨以老薑、麻油燉煮湯頭5小時以上，鴨肉輕輕一撥就能骨肉分離，肉質極嫩。

五星推薦有「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」、「大江屋客家美食館」3間餐廳；四星推薦為「老地方客家菜」；榮獲三星推薦店家為「溪友緣風味料理餐廳」；至於「糧園茶藝客家小館」、「亨味食堂」、「新百王餐廳」、「林家古厝休閒農場」、「首烏客家海鮮餐廳」、「善園客家小館」、「新屋建業鵝肉美食館」獲二星推薦；另有33間店家獲一星推薦。名單可至桃園客家美食餐廳網站查詢。

會中，陳明珠表示，現在民眾習慣在手機地圖標注美食待吃清單，透過「桃園客家星級美食推薦」，方便讓大家按圖索驥找尋美食；得獎餐廳中許多都是她吃過好幾回的店家，歡迎大家依照名單踩點。

費奇也讚譽本次活動「簡直是米其林的暖身」，相信客家菜很快就會被納入米其林名單。除了客家小炒做為基本盤，各店家也都推出能登大雅之堂的大菜，尤其客家美食的代表是「四炆四炒」，多道料理均在得獎名單中，能看見大家豐富的料理底蘊。

廣告 廣告

獲「六星獎盃」的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」業者黃帥欽和招牌菜「八方燜鴨」。(記者李容萍攝)

「老地方客家菜」獲四星推薦。(記者李容萍攝)

藝人、料理達人與美食部落客15位名人組成秘密客團隊，走訪推薦超有實力的在地好味道。(記者李容萍攝)

桃園市政府客家事務局辦理首屆「桃園客家星級美食推薦」。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(前排中)等人出席「桃園客家星級美食推薦」名單公布會，共計有46間美食店家入圍。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

