「秘密業力」將引爆！國師唐綺陽勸：莫作惡

台灣「國師」唐綺陽，在 1/12-1/18 星座運勢週報中，提到本週將有幾個星象需特別留意。首先是金星、太陽、火星和水星都在摩羯座，這也讓「上面的人」成為關注焦點；另外，海王星正在雙魚座衝刺中，這也能讓隱藏的秘密被揭穿、詐騙事件層出不窮、引爆因果業力。唐綺陽也呼籲：「人最好不要作惡，否則天理昭昭，報應不爽。不是不報，時候未到。」。





「秘密、業力將引爆」上位者壓力山大！國師勸「莫作惡」：不是不報時候未到

唐綺陽指出，有四顆星在摩羯座，這也意味著「上面的人、長官、政府」都是外界的焦點。（圖／翻攝Youtube頻道《唐綺陽官方專屬頻道》）

唐綺陽指出，這週金星、太陽、火星和水星都在摩羯座，諸星在摩羯座時，也意味著「上面的人、長官、政府」都是焦點。唐綺陽也舉例，像是美國逮捕委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦去美國受審、知名餐飲商傳出通路定價問題，執行長出面滅火等，這也引發大眾對「上位者、長官」的關注。所以唐綺陽也特別提醒，「上面的人」會相當忙碌，也要注意自身的言行，會有被「炎上」的可能，因為現在的星群能量，正是讓「這群人」被外界放大檢視的時刻。

「秘密、業力將引爆」上位者壓力山大！國師勸「莫作惡」：不是不報時候未到

本週海王星也正在雙魚座衝刺，唐綺陽表示，這可能讓「隱藏的秘密」、「詐騙事件」和「因果業力」逐一引爆。（圖／翻攝Youtube頻道《唐綺陽官方專屬頻道》）

另外，本週海王星也正在雙魚座衝刺，而土星在雙魚座的星象也進入倒數一個月，這樣的星象配置可能讓「隱藏的秘密」、「詐騙事件」和「因果業力」逐一引爆。雖然引爆的事件只是少數，但這些事件仍足以警世。唐綺陽也呼籲：「人最好不要作惡，否則天理昭昭，報應不爽。不是不報，時候未到。」此外，海王星在雙魚座也提醒人注意「逃避、上癮、自欺」將會帶來什麼後果，也因為如此，人們才能甦醒，進而擁有正確的判斷力。

