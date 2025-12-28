《秘密關係》王君豪騎重機慘摔 揭「後煞車冒煙」驚險過程

長期在海外發展的男歌手王君豪，因跨界主演台灣BL劇《秘密關係》人氣飆升，近期更完成一大心願，正是參加國際重機賽車課程，他也分享了在過程中的驚險歷經，直呼：「每一節課都是在挑戰自己的極限！」

王君豪（右二）近期完成一大心願，參加國際重機賽車課程「加州賽車學校」。（圖／王君豪 提供）

王君豪透露，當時在試鏡《秘密關係》時，因導演提到想拍騎車畫面，從零開始接觸機車，近年來都住在日本的他，去年7、8月利用回台期間請親哥哥在假日陪練車，他笑說：「在日本住久，真的不太習慣台灣的大太陽，那陣子每次練完車，頭都很暈。前後花了快三個月考到駕照，但拿到駕照真的很開心！」拿到駕照後雖無緣在劇中騎車，但王君豪改以機車代步，包含跑通告期間，有時也會騎車到現場。

廣告 廣告

王君豪在學會騎車後，某天因看到《木曜4超玩》中學重機的影片，有了想買重機的想法，和哥哥討論後就直接買了，他也加速安排了重機駕訓班。當時駕訓班老闆感受到他對重機的熱愛，進而推薦他參與「加州賽車學校」（California Superbike School）課程，該校過去曾孕育許多GP冠軍車手，包含湯姆克魯斯也曾為了拍片接受該課程的訓練。

王君豪分享，「那個課程我看好久了，以前就很想參加，但因為幾乎不在台灣沒有機會，這次根本是天時地利人和，我想都沒想就答應了！」儘管衝動後又有些猶豫，但王君豪與經紀人討論後，決定不留遺憾，鼓起勇氣參加賽車課程。賽車課程共兩天，每天早上從7點上到下午5點半，因賽車的仿賽車款與一般重機不同，王君豪還特地租借練習。

但過程中也發生不少小插曲，王君豪透露，「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第一圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了！」另外過彎道時需要維持一定速度，他一度因騎太慢而慘摔，坦言：「那一次事件讓我每次過彎都有陰影，經過反覆練習，到了第二天才真正騎得比較好。」

王君豪分享過程中的驚險小插曲。（圖／王君豪 提供）

在教練的鼓勵下，王君豪每一次過彎都更加進步，讓他開心直呼：「每次進步都讓我能發自內心的微笑，我當下是真的很快樂，每一節課都是在挑戰自己的極限！」

而他主演的BL劇《秘密關係》在全球各地掀起討論，他與搭檔成晞走訪上海、曼谷舉辦見面會，最近則回到日本進行電影版的宣傳。回憶起這趟《秘密關係》旅程，王君豪說：「每一次的見面會真的都很開心，能跟大家見面真的非常不容易，所以我們非常珍惜每個機會，也很努力在推動，期望能在不同地方與各地粉絲見面。」

王君豪期望未來能在不同地方與各地粉絲見面。（圖／王君豪 提供）

延伸閱讀

李聖傑攻蛋慶功遇強震「忘記講到哪了」 鬆口回高雄開唱可能性

影/小巨蛋遇7.0強震！聯訪緊急中斷 李聖傑冷靜喊：會過的！

直擊/咳超慘！曾國城重感冒開金口 和李聖傑對唱〈你那麼愛他〉