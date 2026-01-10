秘戀5年認愛又求婚！管麟「擁吻吳季璇」曬浪漫鑽戒

管麟成功求婚女友吳季璇。（圖／翻攝自管麟臉書）





現年34歲的男星管麟，2016年憑藉著電視劇《飛魚高校生》中的「方亦磊」一角打出知名度，後演出《女兒大人加個賴》、《都市懼集》、《祕書俱樂部》等台劇；今（10）日他突然宣佈喜訊，成功求婚同為演員的女友吳季璇，曬出浪漫鑽戒分享好消息。

管麟今日在臉書發佈一樁喜事，開心寫下：「BEST YES EVER！」宣佈自己向女友吳季璇求婚成功了！而吳季璇也在社群同步發文，留下一顆紅色愛心符號，散發出滿滿幸福氛圍。

求婚現場的照片中，吳季璇捧著粉色玫瑰花束坐在氣球堆中，周邊圍繞著燈串和兩人甜蜜照片，合照則是男方緊摟、甜吻她額頭，她秀出鑽戒放閃。管麟與吳季璇2022年約會時被拍到，因而曝光戀情，兩人是在2020年拍攝《廢財闖天關》時演出情侶種下姻緣的。



