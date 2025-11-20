秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選

民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。



徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉啦」，強調黨內其實擁有非常多「好人選」，現在選對會要做的是從中找出最適當、最強的人選，帶領民進黨在台北前進。他並透露，希望所有縣市提名前置作業能在農曆年前完成，但也坦言部分地區如金門、馬祖較難尋覓到合適人選，不排除有一兩席會在農曆年後處理。

花蓮與 議長張峻合作？ 徐國勇：相關討論都在進行中 ​

對於媒體詢問沈伯洋是否可能角逐台北市長，徐國勇直言，沈伯洋當然也是好人選之一，剛剛媒體問到台北市沒有人選時，「大家都忘記他了」，再次強調台北市人選並不匱乏。有媒體追問，被點名可能參選桃園市長的何志偉是否是好人選？徐國勇指出，每位代表民進黨參選的都是好人選。



至於外界關注的花蓮布局是否與議長張峻合作，徐國勇表示，張峻並未宣布參選，立場尚不明確，民進黨也有自己的好人選，相關討論都在選對會進行中。

批藍白主席會談花大篇幅攻擊民進黨 徐國勇： 極為失敗的會談

談及藍白黨主席19日會面內容，徐國勇批評，昨日藍白主席高峰會未就區域安全提出具體論述，反而花大量篇幅攻擊民進黨，令人失望，「這是極為失敗的會談，對台灣安全與國家團結沒有任何幫助」。



徐國勇指出，中國近期對台灣施壓、對區域安全造成緊張情勢，本應是藍白合應該談的重要議題，但兩黨卻未正面回應。更讓人不解的是，雙方連合作模式都沒講清楚，反倒忽略過去彼此的矛盾與轉變原因。



他也提到，連雙方交換的禮物都有名嘴認為暗藏心機，雖然他個人看不出來，但值得國人深思藍白合作背後的意義與目的。他強調，昨天的藍白高峰會充分展現其格局不足，沒有讓民眾看到任何對國家有益的方向。



