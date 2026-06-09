秘魯大選膠著難分勝負 計票最長恐需至月底

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（中央社利馬9日綜合外電報導）秘魯7日舉行總統大選第2輪投票，選情極度膠著。秘魯全國選舉評審委員會主委巴察斯（Bernardo Pachas）告訴法新社，選舉結果預計2週後至月底才能揭曉。

法新社報導，現任左派國會議員桑傑士（Roberto Sanchez）與前獨裁總統藤森謙也的女兒藤森惠子（Keiko Fujimori）在秘魯大選中對決，在已開出的約1800萬張選票中，桑傑士僅領先約2萬票，選情相當接近，結果仍難以預測。

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許多選民都希望這場選舉能結束秘魯多年來的政治混亂局面。秘魯歷任總統有不少都面臨入獄、遭罷黜、被彈劾等下場，而無論由誰勝選，都將成為秘魯10年來的第9位總統。

秘魯第1輪總統大選的開票結果歷時超過30天才完成。（編譯：張茗喧）1150610