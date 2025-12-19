秘魯搖滾樂團表演出意外！主唱遭麥克風電擊 倒地哀叫粉絲嚇壞

一名21歲的秘魯搖滾樂團主唱卡洛斯·蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在現場演出時居然遭到麥克風電擊，當場倒地並發出痛苦尖叫聲。這起驚悚意外被觀眾拍攝下來並在社群媒體上流傳。蘇亞雷斯因此造成頸部一度燒傷，緊急送醫治療後目前狀況穩定。

秘魯樂團主唱在舞台上遭麥克風電擊送醫。（示意圖／PIXABAY）

根據當地媒體報導，秘魯搖滾樂團Mi Mejor Amigo Scott樂團準備演出時發生意外，主唱蘇亞雷斯在抓取麥克風的瞬間遭受電擊，整個人癱軟在舞台上長達數秒，同時樂團設備開始冒出火花。現場影片顯示，他隨後開始在地上翻滾並大聲求救。

現場觀眾在影片中可以聽到驚呼「有電，有電」，隨即有音響技師和其他樂團成員衝上台協助拔除設備插頭。被暱稱為「Mono」的蘇亞雷斯被緊急送往醫院，經診斷為一度燒傷。

蘇亞雷斯後來在Instagram上發布影片向粉絲報平安，他在影片中以西班牙語表示：「我經歷了非常創傷的情況，差點失去生命。發生的事情可能造成致命後果，但我的健康狀況良好，頸部有幾處燒傷，但幸好沒有其他併發症。」

他也還原事發經過，蘇亞雷斯表示當時將吉他插入擴音器並伸手拿麥克風時，「遭受電擊讓我癱瘓了大約7秒鐘」。他回憶：「我只能尖叫並倒在地上，在那裡我持續被電擊。麥克風掉到我的頸部造成兩處一度燒傷，幸運的是傷勢表淺，這就是為什麼我的頸部需要包紮並服用藥物。」

蘇亞雷斯強調，除了頸部燒傷外，他的身體狀況良好且穩定，沒有其他併發症。他說：「整個過程中我都保持清醒，雖然受到驚嚇，但之後我能夠重新站起來。」為了養傷，他也宣布將「暫停現場演出直到另行通知」。

