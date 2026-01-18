秘魯暴雨釀災 15個地區瀕緊急狀態

再關注洪水氾濫，南美洲的秘魯，目前是雨季，但南部地區出現異常大雨，這場雨一連下了12個小時，引發山洪爆發，許多省分土，發生石流直接宣洩而下，沖進民宅，目前有的地方還斷水斷電。

洪水奔騰發出驚人的轟隆聲、 跨河大橋不敵猛烈沖刷、斷成好幾截， 民眾 ：「我們小鎮幾乎全毀了，道路被毀 排水系統也被毀了。」

秘魯遭到持續暴雨侵襲，全國各地災情頻傳，洪水氾濫、道路封閉和公共基礎設施破壞，秘魯政府正考慮、要對15個地區宣布進入緊急狀態 記者 ：「有15個地區，目前是屬於紅色警戒狀態，其中包括卡拉維利省。」

災情最慘的在中部的聖馬丁大區、以及 南部的阿雷基帕大區 滾滾泥流越過路面往低漥處奔騰竄流，彷彿尼加拉大瀑布；還有社區整個泡在水裡 民眾 ：「我去上班 回來就看到這副景象，這對我們來說真的非常危急。」

氣象部門預計未來幾天仍會是強降雨的天氣，當局擔心好幾個省份的山坡地、可能會在豪雨不斷沖刷下、發生大規模山崩的風險，要求相關部門保持高度警惕，避免災情擴大。

