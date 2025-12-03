秘魯總統參選人座車遇掃射 「連開12槍還擊」自保驚險脫身

秘魯總統參選人貝勞德座車遭掃射，幸好人只被玻璃劃傷。（翻攝自X@CostaGino）

秘魯一名總統參選人在首都附近遭遇驚險襲擊，兩名不明槍手騎乘機車，朝休旅車連開「8到9槍」，儘管車輛前擋風玻璃被3顆子彈擊碎，造成駕駛臉部和襯衫沾血，但他展現出強悍的自保能力，反擊歹徒連開「至少12槍」還擊，最終成功脫身。

槍擊戰發生在週二（2日），50歲的秘魯總統參選人貝勞德（Rafael Belaunde）開車行經秘魯首都利馬（Lima）以南約130公里的藍山鎮（Cerro Azul），遇到歹徒持槍襲擊。警方首長阿里歐拉（Oscar Arriola）證實，當時2名騎著機車的歹徒對著車輛猛烈射擊，其中3顆子彈擊碎擋風玻璃，飛濺的玻璃碎片劃傷了貝勞德。儘管照片中，貝勞德的臉和白色襯衫都沾到血，但本人表示傷勢僅為「幾處擦傷」，並無大礙。警方續指，貝勞德當下反應果斷，使用自己的武器向歹徒猛開「至少12槍」，強勢自衛行動成功嚇退對方。

據悉，貝勞德事先並未接獲任何威脅，但這次襲擊的畫面，在當地電視和社群媒體上廣泛流傳，震驚社會。貝勞德曾擔任能源部長，也是秘魯兩屆前總統費南度．貝勞德（Fernando Belaunde）的孫子。

秘魯將在明年（2026年）4月12日迎接大選，貝勞德在槍擊案發生前，在至少12名總統參選人中的民調聲勢幾乎墊底，這次事件使他成為全國新聞焦點，但能否轉化為選票支持，還有待觀察。

