秘魯總統參選人遇槍襲「臉部爆血」 狂開12槍反擊脫險

秘魯人民自由黨（Libertad Popular）總統參選人貝勞德（Rafael Belaunde）當地時間2日在首都利馬南部海濱度假勝地塞羅阿蘇爾（Cerro Azul），遭到不明人士開槍襲擊，所幸僅被座車擋風玻璃碎片擦傷無大礙。

綜合《法新社》、《France24》等外媒報導，貝勞德是在距離利馬約130公里處藍山鎮（Cerro Azul）遇襲，秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）稱2名持槍歹徒騎乘機車，朝50歲貝勞德座車連開「8到9槍」，他還補充說明，貝勞德當時是獨自駕駛SUV，目前尚不清楚車內是否只有他一人。

警方表示，有3顆子彈擊碎前擋風玻璃，碎片劃傷貝勞德，除了臉上爆血，襯衫上沾滿了血跡，所幸未受中彈或重傷。而貝勞德當場還擊，朝攻擊者開了「至少12槍」，目前還未收到有人受到槍傷的通報。

貝勞德曾任能源部長，同時也是前總統費南度．貝勞德（Fernando Belaunde）之孫，他向警方表示，自己事前未曾收到任何威脅。其所屬人民自由黨對外表態譴責該起事件，稱「貝勞德安然無恙，犯罪分子沒有達到他們的目的」。

秘魯選舉法院院長布爾內奧（Roberto Burneo）將這次襲擊描述為「競選活動的糟糕開端」，呼籲政府在明年大選前加強參選人安保工作。秘魯警方則在社交媒體上宣布啟動「封鎖行動」，以查明事實真相並找出肇事者。

據悉，秘魯明年4月12日舉行大選，貝勞德非熱門人選，目前民調聲勢幾近墊底，遠遠落後包括前利馬市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）與前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（KeikoFujimori）。

