秘魯總統參選人遭槍擊濺血 機車騎士逼近座車連開3槍

秘魯總統大選參選人貝勞德，在秘魯南部開車時，突然遭到不明機車騎士開槍襲擊。貝勞德雖然沒有受到槍傷，但被碎裂的擋風玻璃割傷，全身是血。

秘魯總統參選人貝勞德，當地時間2日在首都利馬南部開車時，突然遭到神秘槍手騎機車逼近他的休旅車後連開3槍。雖然貝勞德僥倖逃過死劫，但臉部仍然被擋風玻璃碎片劃傷，鮮血直流，相當嚇人。（葉柏毅報導）

據法新社報導，這起震驚秘魯政壇的攻擊事件，發生在利馬南部的藍山鎮。當時，50歲的貝勞德正親自開車，卻突然遭到不明機車騎士靠近，並向他本人開槍。儘管貝勞德並未中彈，也沒有遭受槍傷，但是碎裂的擋風玻璃，刮傷他的臉部，使他當場濺血，上衣跟臉部都可以看見明顯血跡。

秘魯警方指出，目前已經展開調查，歹徒的犯案動機仍然有待釐清。貝勞德事後向警方坦言，之前從來沒有收到任何恐嚇威脅。

這起事件也突顯秘魯治安惡化問題。而根據最新民調，目前選情領先的是前利馬市長亞里阿嘉，與前總統藤森謙也之女藤森惠子，貝勞德的支持率排名殿後，因此他還會遭到槍擊，令人傻眼。事件發生後，秘魯選舉法院院長已經要求政府，在2026年4月總統大選之前，務必強化總統候選人的人身安全保護。